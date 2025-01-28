13 yaşındaki çocuk kalp krizinden hayatını kaybetti

Arin'in cenazesi otopsi işlemleri için Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Patnos İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arin, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net