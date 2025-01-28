Bakan Bolat'tan kira sorununa çözüm önerisi
Bakan Bolat'tan kira sorununa çözüm önerisi
Vatandaşın enflasyon beklentisi gerilemeyi sürdürdü
Vatandaşın enflasyon beklentisi gerilemeyi sürdürdü
Otel yangını için TBMM'de komisyon kuruluyor
Otel yangını için TBMM'de komisyon kuruluyor
Bakan Tekin yanıtladı: Öğretmen atamaları zorlaşıyor mu?
Bakan Tekin yanıtladı: Öğretmen atamaları zorlaşıyor mu?
Bilirkişinin hedef gösterilmesine ilişkin soruşturmada 3 gözaltı
Bilirkişinin hedef gösterilmesine ilişkin soruşturmada 3 gözaltı
TROY kart kullanımında rekor artış: 50 milyon kart
TROY kart kullanımında rekor artış: 50 milyon kart
Danıştay onadı: İstanbul'un 50 yıllık semt pazarı kapatıldı
Danıştay onadı: İstanbul'un 50 yıllık semt pazarı kapatıldı
CHP Cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecini başlatıyor
CHP Cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecini başlatıyor
Otel faciası: Damat genel müdür önce kendini kurtarmış
Otel faciası: Damat genel müdür önce kendini kurtarmış
MEB yapay zeka destekli yönetim sistemini hayata geçiriyor
MEB yapay zeka destekli yönetim sistemini hayata geçiriyor
Türk üniversitelerinin en başarılı oldukları alan eğitim bilimleri
Türk üniversitelerinin en başarılı oldukları alan eğitim bilimleri
Yılmaz: EİT'nin daha fazla çaba sarf etmesi gerektiğine inanıyoruz
Yılmaz: EİT'nin daha fazla çaba sarf etmesi gerektiğine inanıyoruz
İmamoğlu 31 Ocak'ta ifade verecek
İmamoğlu 31 Ocak'ta ifade verecek
Muharrem İnce CHP'ye katılıyor mu? Resmi açıklama geldi
Muharrem İnce CHP'ye katılıyor mu? Resmi açıklama geldi
Ticaret Bakanlığı 351 işletmeden savunma istedi
Ticaret Bakanlığı 351 işletmeden savunma istedi
Bakan Yumaklı: Kooperatiflerin kurumsal yapılarını sağlayanlara destek vereceğiz
Bakan Yumaklı: Kooperatiflerin kurumsal yapılarını sağlayanlara destek vereceğiz
Bakan Şimşek: Enflasyonu Kalıcı Olarak Düşüreceğiz
Bakan Şimşek: Enflasyonu Kalıcı Olarak Düşüreceğiz
Devlet Bahçeli konuşmasında gözyaşlarını tutamadı
Devlet Bahçeli konuşmasında gözyaşlarını tutamadı
Bakanlıktan, 'emekliye un çorbası, Bakan'a sosyete mantısı haberi'ne sert açıklama
Bakanlıktan, 'emekliye un çorbası, Bakan'a sosyete mantısı haberi'ne sert açıklama
MİT'ten gençlere kriptolu kariyer çağrısı
MİT'ten gençlere kriptolu kariyer çağrısı
Diyanet-Sen'den 'promosyon' tepkisi: Mağduriyetlere son verilmeli
Diyanet-Sen'den 'promosyon' tepkisi: Mağduriyetlere son verilmeli
En fazla üyeye sahip olan sendikalar belli oldu
En fazla üyeye sahip olan sendikalar belli oldu
Müzik öğretmeninin 41 yıl önce seslendirdiği türkü herkesin dilinde
Müzik öğretmeninin 41 yıl önce seslendirdiği türkü herkesin dilinde
Sağlık Bakanlığı'ndan teftiş seferberliği: Yeni denetim sistemi devrede
Sağlık Bakanlığı'ndan teftiş seferberliği: Yeni denetim sistemi devrede
Naci Görür büyük deprem için uyardı
Naci Görür büyük deprem için uyardı
Suriye gümrük vergisini düşürdü: 269 farklı ürünü kapsıyor
Suriye gümrük vergisini düşürdü: 269 farklı ürünü kapsıyor
Libya'nın enerjisini Türkiye dönüştürecek
Libya'nın enerjisini Türkiye dönüştürecek
Vurgunun miktarı dudak uçuklattı! Tek tek gözaltına alındılar
Vurgunun miktarı dudak uçuklattı! Tek tek gözaltına alındılar
Kahve fiyatında tarihi zirve
Kahve fiyatında tarihi zirve
Tüketicinin garanti çıkmazı! 'Müşteri memnuniyeti' satış yapılana kadar
Tüketicinin garanti çıkmazı! 'Müşteri memnuniyeti' satış yapılana kadar
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bakan Bolat'tan kira sorununa çözüm önerisi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kira sorununun çözümü için yapı kooperatifçiliğinin daha fazla güçlendirilmesi gerektiğinin açık olduğunu ifade etti. Bakan Bolat ayrıca, tarımsal üretim ve gıda üretimi alanında kooperatifleşme çalışmalarının artmasının fahiş fiyatlarla mücadele konusuna katkı sağlayacağını da ekledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ocak 2025 22:00, Son Güncelleme : 28 Ocak 2025 22:02
Yazdır
Bakan Bolat'tan kira sorununa çözüm önerisi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Konferans Salonu'nda düzenlenen "2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı Açılış Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu.

Bolat, konuşmasına Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek başladı ve benzer olayların tekrar yaşanmaması için her türlü tedbirin alınacağını ifade etti.

Kooperatifçilikte Yeni Dönem

Birleşmiş Milletler'in 2025 yılını "Uluslararası Kooperatifler Yılı" ilan ettiğini hatırlatan Bolat, kooperatifçiliği geliştirmek için birçok bakanlık ve kurumla koordineli çalıştıklarını belirtti. Türkiye'de 49 bin kooperatif bulunduğunu ve bu kooperatiflerin 4,5 milyon ortağının verilerinin Kooperatif Bilgi Sistemi'ne (KOOPBİS) aktarıldığını açıkladı.

Kadınlara ve Esnafa Destek

Bolat, kadınların ekonomik hayattaki yerini güçlendirmek için kooperatiflere sağlanan desteklerin devam edeceğini söyledi. Ayrıca, esnaf ve sanatkarlara yönelik faiz indirimli kredilerin kapsamını genişlettiklerini ve kredi limitlerini artırdıklarını ifade etti.

Kira Sorunu ve Yapı Kooperatifçiliği

Kira sorununun çözümüne yönelik yapı kooperatifçiliğinin önemine dikkat çeken Bolat, "Yapı kooperatifçiliğini uygulama ve imaj bakımından güçlendirmemiz gerekiyor. Kiracıların ev sahibi olmasını sağlamada bu model büyük bir fırsat sunuyor," dedi.

Enerji ve Gıda Kooperatifçiliği

Bolat, yenilenebilir enerji üretim kooperatiflerinin sanayi sitelerinde yaygınlaştırılacağını ve tarımsal üretim alanında kooperatifleşmenin artırılarak gıda arz güvenliğinin sağlanacağını belirtti.

Kooperatiflere İhracat Teşviki

Kooperatiflerin ihracatta daha aktif olması gerektiğini vurgulayan Bolat, 2019'da 61 milyon dolar olan kooperatif ihracatının geçen yıl 100 milyon dolara yaklaştığını ve ihracat desteklerinin süreceğini açıkladı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber