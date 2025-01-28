Bakan Bolat'tan kira sorununa çözüm önerisi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Konferans Salonu'nda düzenlenen "2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı Açılış Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu.

Bolat, konuşmasına Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek başladı ve benzer olayların tekrar yaşanmaması için her türlü tedbirin alınacağını ifade etti.

Kooperatifçilikte Yeni Dönem

Birleşmiş Milletler'in 2025 yılını "Uluslararası Kooperatifler Yılı" ilan ettiğini hatırlatan Bolat, kooperatifçiliği geliştirmek için birçok bakanlık ve kurumla koordineli çalıştıklarını belirtti. Türkiye'de 49 bin kooperatif bulunduğunu ve bu kooperatiflerin 4,5 milyon ortağının verilerinin Kooperatif Bilgi Sistemi'ne (KOOPBİS) aktarıldığını açıkladı.

Kadınlara ve Esnafa Destek

Bolat, kadınların ekonomik hayattaki yerini güçlendirmek için kooperatiflere sağlanan desteklerin devam edeceğini söyledi. Ayrıca, esnaf ve sanatkarlara yönelik faiz indirimli kredilerin kapsamını genişlettiklerini ve kredi limitlerini artırdıklarını ifade etti.

Kira Sorunu ve Yapı Kooperatifçiliği

Kira sorununun çözümüne yönelik yapı kooperatifçiliğinin önemine dikkat çeken Bolat, "Yapı kooperatifçiliğini uygulama ve imaj bakımından güçlendirmemiz gerekiyor. Kiracıların ev sahibi olmasını sağlamada bu model büyük bir fırsat sunuyor," dedi.

Enerji ve Gıda Kooperatifçiliği

Bolat, yenilenebilir enerji üretim kooperatiflerinin sanayi sitelerinde yaygınlaştırılacağını ve tarımsal üretim alanında kooperatifleşmenin artırılarak gıda arz güvenliğinin sağlanacağını belirtti.

Kooperatiflere İhracat Teşviki

Kooperatiflerin ihracatta daha aktif olması gerektiğini vurgulayan Bolat, 2019'da 61 milyon dolar olan kooperatif ihracatının geçen yıl 100 milyon dolara yaklaştığını ve ihracat desteklerinin süreceğini açıkladı.