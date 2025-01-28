İsrail Savunma Bakanı Katz: İsrail ordusu, Hermon'da kalacak

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail ordusunun İsrail-Suriye arasındaki tampon bölgede yer alan Şeyh Dağı'nın (Hermon Dağı) Suriye tarafında süresiz olarak kalacağını açıkladı. Katz, Şeyh Dağı'nın Suriye tarafına yaptığı ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "İsrail ordusu, Golan Tepeleri ve kuzeydeki toplulukların ve İsrail'in tüm sakinlerinin güvenliğini sağlamak için süresiz olarak Hermon'un zirvesinde ve güvenlik bölgesinde kalacaktır. Düşman güçlerin Suriye'nin güneyindeki güvenlik bölgesine yerleşmesine izin vermeyeceğiz. Her türlü tehdide karşı harekete geçeceğiz" dedi.

İsrail, daha önce Esad rejiminin devrilmesinin ardından işgal ettiği Şeyh Dağı'nın Suriye tarafında İsrail topraklarına yönelik tehditleri önlemek için geçici olarak İsrail ordusunun konuşlandığını belirtmişti.