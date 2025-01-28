Otel faciasında korkunç talimat: Kimseye haber vermeyin

Grand Kartal Otel çalışanı Tuni Burhan, facia gecesinde yaşadıklarını CNN Türk'te anlattı:

"Yan odadaki mutfakta aşçı olan arkadaş şiddetli bir şekilde kapımızı çalarak bizi uyandırdı. 'Ufak bir yangın var. Panik yapmayın ama hemen odayı boşaltın' dedi. Telaşla çıktık. Mutfağın camlarından şiddetli bir şekilde alevler geliyordu. Yangın bayağı ilerlemişti.

Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum. Otelin herhangi bir yerinde olmadığım için ve gece uykuda olduğum için. Personeller arasında konuşulanlardan bildiğim kadarıyla mutfakta kızgın yağdan alev alıyor. Baca temizlenmediği, orada donmuş yağlar olduğu için ve kızgın yağı su ile söndürmeye çalışıyorlar, büyüyor.

OTEL SAHİBİNDEN SKANDAL TALİMAT



Otel müdürüne talimat geliyor. Müdür 'Personeli uyandırın, kimseye haber vermeyin, biz bunu kendi aramızda söndürürüz. Personelin bir kısmını otoparka gönderin' diyor. Halit Ergül, otel müdürü Zeki Yılmaz'a talimat veriyor. Bu otelde işler böyle dönüyordu zaten. Herhangi bir problem olduğunda personel kendi arasında halleder. Kimseye haber vermez.

"OTEL ALLAH'A EMANET DEVAM EDİYORDU"



Otel Allah'a emanet devam ediyordu. 12 Aralık'ta bir denetim yapıldı ve personelin kullandığı asansöre kırmızı etiket yapıştırıldı. 'Asansöre binmek tehlikeli ve yasaktır' demekti bu. Ama biz 12 Aralık'ta beri asansörü kullanmaya devam ettik. Gaz sızıntısı, borular patlıyordu. Personel 'bu sezonu da sağ salim kapatabiliriz şeklinde şakalaşarak konuşuyordu' diyordu.