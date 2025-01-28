Yeni Sendika ve Bakan Memişoğlu sağlık çalışanlarının haklarını görüştü

Yeni Sendika Genel Başkanı Metin Memiş ve beraberindeki heyet, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nu makamında ziyaret ederek sağlık çalışanlarının özlük haklarından çalışma koşullarına kadar birçok konuyu gündeme taşıdı.

Görüşmede Ele Alınan Başlıklar:

Ek Ödeme Yönetmeliği: Tüm kadro ve unvanları kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi ve sosyal hakların iyileştirilmesi.

Tüm kadro ve unvanları kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi ve sosyal hakların iyileştirilmesi. Tek Kalemde Ödeme: Ödemelerin tek kalemde verilerek emekliliğe yansıtılması.

Ödemelerin tek kalemde verilerek emekliliğe yansıtılması. Görevde Yükselme Sınavları: Her yıl düzenli yapılması ve yüksek sayıda kadro açılması.

Her yıl düzenli yapılması ve yüksek sayıda kadro açılması. Aile Hekimliği Yönetmeliği: Performans katsayılarının düzenlenmesi ve her aile hekimliğine tıbbi sekreter, temizlik ve güvenlik personeli atanması.

Performans katsayılarının düzenlenmesi ve her aile hekimliğine tıbbi sekreter, temizlik ve güvenlik personeli atanması. Mesleki Saygınlık ve Kariyer: Sağlık Meslekleri Kanunu'nun çıkarılması ve toplumsal saygınlığın artırılması.

Sağlık Meslekleri Kanunu'nun çıkarılması ve toplumsal saygınlığın artırılması. Banka Promosyonları: Güncellenmesi ve çalışanların hak kayıplarının önlenmesi.

Güncellenmesi ve çalışanların hak kayıplarının önlenmesi. Kreş ve Konukevleri: Sağlık çalışanları için 7/24 hizmet verecek tesislerin açılması.

Sağlık çalışanları için 7/24 hizmet verecek tesislerin açılması. Mobbingle Mücadele: Bakanlık bünyesinde bir birim ve iletişim hattı kurulması.

Bakanlık bünyesinde bir birim ve iletişim hattı kurulması. Görev Şehitleri: Görev şehidi sağlık çalışanlarının isimlerinin kurumlara verilmesi.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, sağlık hizmetlerinin bir ekip işi olduğunu vurgulayarak, sağlık çalışanlarının taleplerinin değerlendirileceğini belirtti.

Yeni Sendika yönetimi, sağlık çalışanlarının haklarının iyileştirilmesi için mücadeleye devam edeceklerini ifade ederek, görüşmeye gösterdiği ilgi ve duyarlılık için Bakan Memişoğlu'na teşekkür etti.