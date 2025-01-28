2024 KPSS puanıyla ne kadar öğretmen ataması olacak?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, A Haber, Sabah ve Takvim ortak YouTube yayınında, 2024 KPSS puanıyla yapılacak öğretmen atamaları hakkında açıklamalarda bulundu. Tekin, öğretmen ihtiyaçlarının objektif kriterlere göre belirlendiğini ifade ederek, atama sayısının henüz netleşmediğini söyledi.

"Ne kadar öğretmene ihtiyaç duyduğumuzu, okullarımızdaki haftalık ders sayısı, öğrenci sayısı ve ders saati gibi objektif kriterlere göre belirliyoruz. İl, ilçe ve okul bazlı ihtiyaçlarımız tespit ediliyor. Ardından Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu çerçevesinde kamu kurumlarına ayrılacak personel sayısı belirleniyor. Bu süreç, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı tarafından koordine ediliyor."

Atama sayısının netleşmesi için bütçe çalışmalarının tamamlanması gerektiğini vurgulayan Tekin, "Şu an rakam vermek için erken. Süreç genellikle şubat-mart aylarında sonuçlanıyor" dedi.