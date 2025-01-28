Kriko kayınca aracının altında kalan kişi öldü
Erzurum'da, tamir etmek için krikoyla kaldırdığı aracının üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ocak 2025 23:11, Son Güncelleme : 28 Ocak 2025 23:52
Yakutiye ilçesi Altınbulak Mahallesi'nde Kemal Karadaş (55), tamir etmek için aracını kriko ile kaldırıp altına girdi.
Krikonun kayması sonucu Karadaş, aracının altında kaldı.
Yakınlarının durumu fark etmesiyle mahalle sakinlerinin de yardımıyla aracın altından çıkarılan ve ağır yaralanan Karadaş, Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Karadaş, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.