Kriko kayınca aracının altında kalan kişi öldü

Karadaş, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yakınlarının durumu fark etmesiyle mahalle sakinlerinin de yardımıyla aracın altından çıkarılan ve ağır yaralanan Karadaş, Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yakutiye ilçesi Altınbulak Mahallesi'nde Kemal Karadaş (55), tamir etmek için aracını kriko ile kaldırıp altına girdi.

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