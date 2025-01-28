CHP, gazetecilerin gözaltına alınmasıyla ilgili heyet görevlendirdi

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Özgür Özel, gazeteciler Barış Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker'in gözaltına alınmasıyla ilgili olarak bir heyet oluşturdu.

Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut başkanlığındaki heyette; Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Taşkın Özer, Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı ve Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer yer aldı.

Heyetin, gazetecilerin gözaltı süreçlerini yakından takip edeceği ve hukuki destek sağlayarak yanlarında bulunacağı belirtildi.