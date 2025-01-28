CHP, gazetecilerin gözaltına alınmasıyla ilgili heyet görevlendirdi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteciler Barış Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker'in gözaltına alınmasıyla ilgili bir heyet görevlendirdi. Heyet, süreçleri takip ederek gazetecilere hukuki destek sağlayacak.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Ocak 2025 23:27, Son Güncelleme : 28 Ocak 2025 23:54
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Özgür Özel, gazeteciler Barış Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker'in gözaltına alınmasıyla ilgili olarak bir heyet oluşturdu.
Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut başkanlığındaki heyette; Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Taşkın Özer, Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı ve Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer yer aldı.
Heyetin, gazetecilerin gözaltı süreçlerini yakından takip edeceği ve hukuki destek sağlayarak yanlarında bulunacağı belirtildi.Bilirkişinin hedef gösterilmesine ilişkin soruşturmada 3 gözaltı