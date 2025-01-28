CHP, gazetecilerin gözaltına alınmasıyla ilgili heyet görevlendirdi

Fatih Portakal: Barış Pehlivan'ın izinsiz yayınlaması doğru değil!
Fatih Portakal: Barış Pehlivan'ın izinsiz yayınlaması doğru değil!
2024 KPSS puanıyla ne kadar öğretmen ataması olacak?
2024 KPSS puanıyla ne kadar öğretmen ataması olacak?
BM: Türkiye'den Suriye'ye 80 bin mülteci geri dönüş yaptı
BM: Türkiye'den Suriye'ye 80 bin mülteci geri dönüş yaptı
Bakan Bolat'tan kira sorununa çözüm önerisi
Bakan Bolat'tan kira sorununa çözüm önerisi
Vatandaşın enflasyon beklentisi gerilemeyi sürdürdü
Vatandaşın enflasyon beklentisi gerilemeyi sürdürdü
Otel yangını için TBMM'de komisyon kuruluyor
Otel yangını için TBMM'de komisyon kuruluyor
Bakan Tekin yanıtladı: Öğretmen atamaları zorlaşıyor mu?
Bakan Tekin yanıtladı: Öğretmen atamaları zorlaşıyor mu?
Bilirkişinin hedef gösterilmesine ilişkin soruşturmada 3 gözaltı
Bilirkişinin hedef gösterilmesine ilişkin soruşturmada 3 gözaltı
TROY kart kullanımında rekor artış: 50 milyon kart
TROY kart kullanımında rekor artış: 50 milyon kart
Danıştay onadı: İstanbul'un 50 yıllık semt pazarı kapatıldı
Danıştay onadı: İstanbul'un 50 yıllık semt pazarı kapatıldı
CHP Cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecini başlatıyor
CHP Cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecini başlatıyor
Otel faciası: Damat genel müdür önce kendini kurtarmış
Otel faciası: Damat genel müdür önce kendini kurtarmış
MEB yapay zeka destekli yönetim sistemini hayata geçiriyor
MEB yapay zeka destekli yönetim sistemini hayata geçiriyor
Türk üniversitelerinin en başarılı oldukları alan eğitim bilimleri
Türk üniversitelerinin en başarılı oldukları alan eğitim bilimleri
Yılmaz: EİT'nin daha fazla çaba sarf etmesi gerektiğine inanıyoruz
Yılmaz: EİT'nin daha fazla çaba sarf etmesi gerektiğine inanıyoruz
İmamoğlu 31 Ocak'ta ifade verecek
İmamoğlu 31 Ocak'ta ifade verecek
Muharrem İnce CHP'ye katılıyor mu? Resmi açıklama geldi
Muharrem İnce CHP'ye katılıyor mu? Resmi açıklama geldi
Ticaret Bakanlığı 351 işletmeden savunma istedi
Ticaret Bakanlığı 351 işletmeden savunma istedi
Bakan Yumaklı: Kooperatiflerin kurumsal yapılarını sağlayanlara destek vereceğiz
Bakan Yumaklı: Kooperatiflerin kurumsal yapılarını sağlayanlara destek vereceğiz
Bakan Şimşek: Enflasyonu Kalıcı Olarak Düşüreceğiz
Bakan Şimşek: Enflasyonu Kalıcı Olarak Düşüreceğiz
Devlet Bahçeli konuşmasında gözyaşlarını tutamadı
Devlet Bahçeli konuşmasında gözyaşlarını tutamadı
Bakanlıktan, 'emekliye un çorbası, Bakan'a sosyete mantısı haberi'ne sert açıklama
Bakanlıktan, 'emekliye un çorbası, Bakan'a sosyete mantısı haberi'ne sert açıklama
MİT'ten gençlere kriptolu kariyer çağrısı
MİT'ten gençlere kriptolu kariyer çağrısı
Diyanet-Sen'den 'promosyon' tepkisi: Mağduriyetlere son verilmeli
Diyanet-Sen'den 'promosyon' tepkisi: Mağduriyetlere son verilmeli
En fazla üyeye sahip olan sendikalar belli oldu
En fazla üyeye sahip olan sendikalar belli oldu
Müzik öğretmeninin 41 yıl önce seslendirdiği türkü herkesin dilinde
Müzik öğretmeninin 41 yıl önce seslendirdiği türkü herkesin dilinde
Sağlık Bakanlığı'ndan teftiş seferberliği: Yeni denetim sistemi devrede
Sağlık Bakanlığı'ndan teftiş seferberliği: Yeni denetim sistemi devrede
Naci Görür büyük deprem için uyardı
Naci Görür büyük deprem için uyardı
Suriye gümrük vergisini düşürdü: 269 farklı ürünü kapsıyor
Suriye gümrük vergisini düşürdü: 269 farklı ürünü kapsıyor
Libya'nın enerjisini Türkiye dönüştürecek
Libya'nın enerjisini Türkiye dönüştürecek
Ana sayfaHaberler Siyasi

CHP, gazetecilerin gözaltına alınmasıyla ilgili heyet görevlendirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteciler Barış Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker'in gözaltına alınmasıyla ilgili bir heyet görevlendirdi. Heyet, süreçleri takip ederek gazetecilere hukuki destek sağlayacak.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Ocak 2025 23:27, Son Güncelleme : 28 Ocak 2025 23:54
Yazdır
CHP, gazetecilerin gözaltına alınmasıyla ilgili heyet görevlendirdi

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Özgür Özel, gazeteciler Barış Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker'in gözaltına alınmasıyla ilgili olarak bir heyet oluşturdu.

Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut başkanlığındaki heyette; Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Taşkın Özer, Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı ve Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer yer aldı.

Heyetin, gazetecilerin gözaltı süreçlerini yakından takip edeceği ve hukuki destek sağlayarak yanlarında bulunacağı belirtildi.

Bilirkişinin hedef gösterilmesine ilişkin soruşturmada 3 gözaltı

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber