Manisa'da eğitim faaliyeti sırasında 2 asker yaralandı

Manisa Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda gerçekleştirilen bir eğitim faaliyeti sırasında 2 asker yaralandı. Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığında eğitim faaliyeti esnasında 2 askeri personelimiz yaralanmıştır. Askerlerimizin tedavileri hastanede devam etmektedir. Yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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