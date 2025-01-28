Manisa'da eğitim faaliyeti sırasında 2 asker yaralandı
Manisa Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkezi'nde eğitim sırasında yaralanan 2 asker hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ocak 2025 23:50, Son Güncelleme : 28 Ocak 2025 23:51
Manisa Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda gerçekleştirilen bir eğitim faaliyeti sırasında 2 asker yaralandı. Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığında eğitim faaliyeti esnasında 2 askeri personelimiz yaralanmıştır. Askerlerimizin tedavileri hastanede devam etmektedir. Yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Valilik açıklamasında, yaralanan askerlerden Jandarma Uzman Onbaşı Mustafa Güngör'ün Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesinde, Uzman Çavuş Arif Güzel'in ise Merkez Efendi Devlet Hastanesinde tedavilerinin sürdüğü belirtildi.