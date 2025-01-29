29 Ocak 2025'ten önemli gündem başlıkları

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ercan Havalimanı'nda basın açıklaması yapacak, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile görüşecek, Kalkınma Planı Lansmanı ve Muhtarlar Buluşması'na katılacak, Serdarlı köyünde gençlerle bir araya gelecek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi inşaatında incelemede bulunacak, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel ile görüşecek, UİD Kongresi'ne iştirak edecek.

(Lefkoşa/10.30-18.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

- Yeni Yol ve İYİ Parti grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/14.00/09.30/10.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı (GCIP) Türkiye 2024 Hızlandırıcı Programı Ödül Töreni'ne katılacak.

(Ankara/09.30)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan Üçlü İş Forumu'na iştirak edecek.

(Ankara/10.30)

3- ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak.

(Washington/22.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan Dışişleri, Ticaret, Ekonomi ve Ulaştırma Bakanlarının katılımıyla üçlü mekanizma toplantısının ikincisi düzenlenecek.

(Ankara)

2- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

3- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep)

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Hollanda ekibi Ajax'a konuk olacak Galatasaray, son antrenmanını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirecek.

(İstanbul/12.00)

2- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax ile yapılacak maç öncesi Johan Cruijff Arena'da basın toplantısı düzenleyecek.

(Amsterdam/22.00)

3- UEFA Avrupa Ligi'nin sekizinci haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Ajax'ın teknik direktörü Francesco Farioli ile bir oyuncusu, Johan Cruijff Arena'da basın toplantısı düzenleyecek.

(Amsterdam/15.15)

4- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Danimarka temsilcisi Midtjylland'a konuk olacağı müsabaka öncesi son idmanını Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirecek.

(İstanbul/11.00)

5- Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasındaki Midtjylland maçı öncesi müsabakanın oynanacağı MCH Arena'da basın toplantısı düzenleyecek.

(Herning/19.30)

6- Midtjylland Teknik Direktörü Thomas Thomasberg ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasındaki Fenerbahçe maçı öncesi MCH Arena'da basın toplantısı gerçekleştirecek.

(Herning/14.30)

7- UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Hollanda temsilcisi Twente'ye konuk olacak Beşiktaş, son idmanının BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirecek.

(İstanbul/11.00)

8- Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile bir oyuncusu, Twente maçı öncesi müsabakanın oynanacağı De Grolsch Veste stadında basın toplantısı düzenleyecek.

(Enschede/20.15)

9- Twente Teknik Direktörü Joseph Oosting ve bir oyuncusu, Beşiktaş maçı öncesi De Grolsch Veste stadında basın toplantısı gerçekleştirecek.

(Enschede/15.30)

10- BKT Avrupa Kupası'nın 17. haftasında; Türk Telekom, İtalya'nın Umana Reyer takımını ağırlayacak, Beşiktaş Fibabanka ise İspanya'nın Dreamland Gran Canaria ekibine konuk olacak.

(Ankara/19.30/Las Palmas/23.00)

11- Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu ilk maçlarında; Galatasaray, Litvanya'nın Rytas Vilnius, Manisa Basket ise İspanya'nın Unicaja takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Vilnius/20.30/Malaga/22.30)

12- FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur K Grubu beşinci maçında TOFAŞ, Portekiz'in Porto ekibini konuk edecek.

(Bursa/20.00)

13- CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin 6. ve son haftasında, B Grubu'nda Fenerbahçe Medicana, Yunanistan'ın Olympiakos takımını ağırlayacak, D Grubu'nda Halkbank ise İtalya'nın Sir Sicoma Monini takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00/Perugia/22.45)

14- Erkekler CEV Kupası play-off turu rövanş maçında Ziraat Bankart, İspanya'nın Guaguas takımını konuk edecek.

(Ankara/19.00)

15- CEV Erkekler Challenge Kupası 4'lü finaller turu (çeyrek final) rövanş maçında Spor Toto, Yunanistan'ın PAOK takımını ağırlayacak.

(Ankara/16.00)