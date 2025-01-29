Fatih Portakal: Barış Pehlivan'ın izinsiz yayınlaması doğru değil!

Halk TV yorumcusu Barış Pehlivan dün yaşanan olayda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İmamoğlu'nun düzenlediği basın toplantısında ismi geçen bilirkişi ile telefon görüşmesi yapmış ancak bilirkişinin yayınlamayın yönündeki talebine rağmen izinsiz alınan kayıt Halk TV'de yayınlanmıştı. Bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış ve Barış Pehlivan dün gözaltına alınmıştı.

Sözcü TV ana haber sunucusu Fatih Portakal, Barış Pehlivan'ın görüştüğü bilirkişinin, "yayınlanmasını istemiyorum" şeklindeki talebine rağmen izinsiz bir şekilde kayda aldığı görüşmeyi TV'den yayınlamasının yanlış olduğunu belirtti.

Fatih Portakal şöyle konuştu:

"Barış Pehlivan'ın yaptığı doğru muydu? Hayır doğru değildi. Onun bir kere tespitini yapayım. Barış çok iyi bir gazeteci olabilir, dosya habercisi olabilir ama o bilirkişi ile yaptığı konuşma, onu etrafındakiler dinletmesi, ve o bilirkişinin ben halk TV'ye çıkmak istemiyorum, ben yayınlanmasını istemiyorum cümlesi dahi, hatta alenen dinlendiği yerde adresini sorması, nasıl bir editöryal masaları var bilmiyorum, bunun kayda alınmamasını ve yayınlanmasını istemeyen bir kişinin söylemi üzerine bu yayınlanıyorsa, bu bir hatadır. Yapmamanız gerekir. Sizin gibi tecrübeli bir gazetecinin ve Türkiye'de yaşayan ve Türkiye gibi bir ülkede gazetecilik yapan, Türkiye şartlarını bilen bir gazeteci olarak yapmanız gerekiyor. Her şeyden önce gazetecilik yönünden yapmamanız gerekiyor. Barış'ı bu yönde eleştirebilirim, eleştiri hakkına da sahip olduğumu düşünüyorum. Yapmaması gerekiyordu ve bugün X kanalında paylaşmıştı. Doğru mudur gözaltısı, bu şekilde gözaltına alınmaması gerekiyordu. Çağırırsınız gider ifadesini verir. Bu da bir şov mu evet, biraz şov yapıyor yani gördüğümüz kadarıyla Emniyet birimleri "Alıyoruz işte bak, yine alıyoruz!"

Sözcü TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal'dan gözaltına alınan Barış Pehlivan'a salvolar:

"Barış Pehlivanın yaptığı doğru muydu? Hayır değildi." pic.twitter.com/e1ErchXwd5 Orhan Atak (@orhannatak) January 28, 2025

BİLİRKİŞİ OLAYINDA NE OLMUŞTU?

Barış Pehlivan, İmamoğlu davasında görevlendirilen bilirkişi ile telefon görüşmesini izinsiz olarak kayıt altına alıp TV'de yayınlamıştı. Pehlivan ve Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve sunucu Seda Selek hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması" ve "Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs" suçlarından soruşturma başlatılmıştı

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının gözaltılara yönelik açıklaması

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan bir kısım soruşturmalarda ve mahkemeler nezdindeki kamu davalarında bilirkişi olarak görevlendirilen şahıslardan birinin 27/01/2025 tarihindeki Halk TV yayınında kendisiyle yapılan telefon görüşmesinin izinsiz olarak kayda alıp yayınlanmak suretiyle ifşa edilmesi, ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılananın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edilmesi eylemlerine iştirak eden Barış Pehlivan, sunucu Seda Selek ve kanal sorumlu müdürü Serhan Asker hakkında Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması (TCK md. 133/3) "Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların kaydedilmesi suretiyle elde edilen verileri hukuka aykırı olarak ifşa eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve dört bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur" ve Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs (TCK md.277) "Görülmekte olan bir davada gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek veya bir haksızlık oluşturmak amacıyla, davanın taraflarından birinin, sanığın, katılanın veya mağdurun lehine veya aleyhine sonuç doğuracak bir karar vermesi veya bir işlem tesis etmesi ya da beyanda bulunması için, yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı hukuka aykırı olarak etkilemeye teşebbüs eden kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" suçlarından başlanılan soruşturma kapsamında şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmıştır."