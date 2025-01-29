Malatya'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Ocak 2025 07:22, Son Güncelleme : 29 Ocak 2025 07:33
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.44'de merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 3,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 15,28 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREMAFAD Deprem (@DepremDairesi) January 29, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Doğanşehir (Malatya)
Tarih:2025-01-29
Saat:04:44:52 TSİ
Enlem:38.11778 N
Boylam:37.88556 E
Derinlik:15.28 km
Detay:https://t.co/2RYt4UdLZ9@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi