Avukata ücret ve vergi desteği geliyor

Adalet Bakanlığının hazırladığı Yargı Reformu Strateji belgesi ile avukatlara yönelik vergi ve ücret desteğinin yanı sıra, bazı iş ve işlemlerin avukatlar aracılığı ile yapılması sağlanarak, avukatların faaliyet alanlarının genişletilmesi hedefleniyor.

STAJ DESTEĞİ SAĞLANACAK

Strateji Belgesi'nde yer alan hedeflerle ilgili kanuni düzenlemeler Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; Önümüzdeki günlerde AK Parti tarafından başlatılacak. Bu doğrultuda, özellikle adliyelerde staj yapan avukatlara altı ay boyunca devlet tarafından ücret desteği verilecek.

VERGİ İNDİRİMİ YAPILACAK

Adalete erişimin kolaylaştırılması için zorunlu müdafilik ve vekillik ile diğer avukatlık hizmetlerinden alınan vergilerin azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Bu çerçevede avukatların ödemek zorunda olduğu gelir vergisi, stopaj ve KDV gibi vergi kalemlerinde indirime gidilecek.

İŞ YERİ AVUKATLARININ ÜCRETLERİ

Bir iş yerine bağlı çalışan avukatların ücretlerine de alt sınır getirilecek. Ödenecek ücretler bu sınırın altına düşmeyecek. Uzun süredir beklenti içinde olan kamu avukatları ile ilgili de düzenleme yapılacak. Bu doğrultuda kamu avukatlarının çalışma esaslarına ve özlük haklarına yönelik yeni adımlar atılacak.

AVUKAT BULUNDURMA MECBURİYETİ

Ayrıca koruyucu hukuk uygulamaları kapsamında bazı iş ve işlemlerin avukat aracılığıyla yapılması, şirketlerin ve yapı kooperatiflerinin avukat bulundurma zorunluluğunun genişletilmesi, belirli davalarda avukatla temsil mecburiyeti getirilmesi gibi konularda çalışmalar gerçekleştirilecek. AK Parti kaynakları, dünyada birçok ülkede koruyucu avukatlık sistemi uygulandığını hatırlatarak "Mesela tapu işlemleri gibi bazı işlemlerde avukat bulundurma zorunluluğu getirilebilir. Dünyada birçok ülkede özellikle ticari faaliyetlerde bazı işlemlerin avukat olmadan yapılmayacağına yönelik sistem var. Burada amaç bazı işlemlerin avukatla yapılmasını ve böylece çıkabilecek ihtilafların azaltılmasıdır. Bu sayede mahkemelerin iş yükünün de azaltılması amaçlanıyor" dedi.