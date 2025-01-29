Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı
Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı
Karadeniz'de Faz-2 başlıyor
Karadeniz'de Faz-2 başlıyor
MKYK'dan Erdoğan'a: Otelleri de özel sektör denetlesin!
MKYK'dan Erdoğan'a: Otelleri de özel sektör denetlesin!
Avukata ücret ve vergi desteği geliyor
Avukata ücret ve vergi desteği geliyor
Malatya'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Fatih Portakal: Barış Pehlivan'ın izinsiz yayınlaması doğru değil!
Fatih Portakal: Barış Pehlivan'ın izinsiz yayınlaması doğru değil!
2024 KPSS puanıyla ne kadar öğretmen ataması olacak?
2024 KPSS puanıyla ne kadar öğretmen ataması olacak?
BM: Türkiye'den Suriye'ye 80 bin mülteci geri dönüş yaptı
BM: Türkiye'den Suriye'ye 80 bin mülteci geri dönüş yaptı
Bakan Bolat'tan kira sorununa çözüm önerisi
Bakan Bolat'tan kira sorununa çözüm önerisi
Vatandaşın enflasyon beklentisi gerilemeyi sürdürdü
Vatandaşın enflasyon beklentisi gerilemeyi sürdürdü
Otel yangını için TBMM'de komisyon kuruluyor
Otel yangını için TBMM'de komisyon kuruluyor
Bakan Tekin yanıtladı: Öğretmen atamaları zorlaşıyor mu?
Bakan Tekin yanıtladı: Öğretmen atamaları zorlaşıyor mu?
Bilirkişinin hedef gösterilmesine ilişkin soruşturmada 3 gözaltı
Bilirkişinin hedef gösterilmesine ilişkin soruşturmada 3 gözaltı
TROY kart kullanımında rekor artış: 50 milyon kart
TROY kart kullanımında rekor artış: 50 milyon kart
Danıştay onadı: İstanbul'un 50 yıllık semt pazarı kapatıldı
Danıştay onadı: İstanbul'un 50 yıllık semt pazarı kapatıldı
CHP Cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecini başlatıyor
CHP Cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecini başlatıyor
Otel faciası: Damat genel müdür önce kendini kurtarmış
Otel faciası: Damat genel müdür önce kendini kurtarmış
MEB yapay zeka destekli yönetim sistemini hayata geçiriyor
MEB yapay zeka destekli yönetim sistemini hayata geçiriyor
Türk üniversitelerinin en başarılı oldukları alan eğitim bilimleri
Türk üniversitelerinin en başarılı oldukları alan eğitim bilimleri
Yılmaz: EİT'nin daha fazla çaba sarf etmesi gerektiğine inanıyoruz
Yılmaz: EİT'nin daha fazla çaba sarf etmesi gerektiğine inanıyoruz
İmamoğlu 31 Ocak'ta ifade verecek
İmamoğlu 31 Ocak'ta ifade verecek
Muharrem İnce CHP'ye katılıyor mu? Resmi açıklama geldi
Muharrem İnce CHP'ye katılıyor mu? Resmi açıklama geldi
Ticaret Bakanlığı 351 işletmeden savunma istedi
Ticaret Bakanlığı 351 işletmeden savunma istedi
Bakan Yumaklı: Kooperatiflerin kurumsal yapılarını sağlayanlara destek vereceğiz
Bakan Yumaklı: Kooperatiflerin kurumsal yapılarını sağlayanlara destek vereceğiz
Bakan Şimşek: Enflasyonu Kalıcı Olarak Düşüreceğiz
Bakan Şimşek: Enflasyonu Kalıcı Olarak Düşüreceğiz
Devlet Bahçeli konuşmasında gözyaşlarını tutamadı
Devlet Bahçeli konuşmasında gözyaşlarını tutamadı
Bakanlıktan, 'emekliye un çorbası, Bakan'a sosyete mantısı haberi'ne sert açıklama
Bakanlıktan, 'emekliye un çorbası, Bakan'a sosyete mantısı haberi'ne sert açıklama
MİT'ten gençlere kriptolu kariyer çağrısı
MİT'ten gençlere kriptolu kariyer çağrısı
Diyanet-Sen'den 'promosyon' tepkisi: Mağduriyetlere son verilmeli
Diyanet-Sen'den 'promosyon' tepkisi: Mağduriyetlere son verilmeli
En fazla üyeye sahip olan sendikalar belli oldu
En fazla üyeye sahip olan sendikalar belli oldu
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Avukata ücret ve vergi desteği geliyor

Yargı Reformu Strateji Belgesi ile hem kamu hem de özel sektörde görevli avukatlar için düzenlemeler yapılacak. Stajyer avukatlara 6 ay ücret desteği verilecek. KDV, stopaj ve gelir vergisinde indirime gidilecek. Bir iş yerine bağlı avukatların ücretlerine 'alt sınır' gelecek. Kamu avukatlarının çalışma esaslarına ve özlük haklarına yönelik adımlar atılacak. Ayrıca, bazı iş ve işlemlerin avukat aracılığıyla yapılması şartı getirilecek.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 29 Ocak 2025 07:26, Son Güncelleme : 29 Ocak 2025 07:28
Yazdır
Avukata ücret ve vergi desteği geliyor

Adalet Bakanlığının hazırladığı Yargı Reformu Strateji belgesi ile avukatlara yönelik vergi ve ücret desteğinin yanı sıra, bazı iş ve işlemlerin avukatlar aracılığı ile yapılması sağlanarak, avukatların faaliyet alanlarının genişletilmesi hedefleniyor.

STAJ DESTEĞİ SAĞLANACAK

Strateji Belgesi'nde yer alan hedeflerle ilgili kanuni düzenlemeler Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; Önümüzdeki günlerde AK Parti tarafından başlatılacak. Bu doğrultuda, özellikle adliyelerde staj yapan avukatlara altı ay boyunca devlet tarafından ücret desteği verilecek.

VERGİ İNDİRİMİ YAPILACAK

Adalete erişimin kolaylaştırılması için zorunlu müdafilik ve vekillik ile diğer avukatlık hizmetlerinden alınan vergilerin azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Bu çerçevede avukatların ödemek zorunda olduğu gelir vergisi, stopaj ve KDV gibi vergi kalemlerinde indirime gidilecek.

İŞ YERİ AVUKATLARININ ÜCRETLERİ

Bir iş yerine bağlı çalışan avukatların ücretlerine de alt sınır getirilecek. Ödenecek ücretler bu sınırın altına düşmeyecek. Uzun süredir beklenti içinde olan kamu avukatları ile ilgili de düzenleme yapılacak. Bu doğrultuda kamu avukatlarının çalışma esaslarına ve özlük haklarına yönelik yeni adımlar atılacak.

AVUKAT BULUNDURMA MECBURİYETİ

Ayrıca koruyucu hukuk uygulamaları kapsamında bazı iş ve işlemlerin avukat aracılığıyla yapılması, şirketlerin ve yapı kooperatiflerinin avukat bulundurma zorunluluğunun genişletilmesi, belirli davalarda avukatla temsil mecburiyeti getirilmesi gibi konularda çalışmalar gerçekleştirilecek. AK Parti kaynakları, dünyada birçok ülkede koruyucu avukatlık sistemi uygulandığını hatırlatarak "Mesela tapu işlemleri gibi bazı işlemlerde avukat bulundurma zorunluluğu getirilebilir. Dünyada birçok ülkede özellikle ticari faaliyetlerde bazı işlemlerin avukat olmadan yapılmayacağına yönelik sistem var. Burada amaç bazı işlemlerin avukatla yapılmasını ve böylece çıkabilecek ihtilafların azaltılmasıdır. Bu sayede mahkemelerin iş yükünün de azaltılması amaçlanıyor" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber