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MKYK'dan Erdoğan'a: Otelleri de özel sektör denetlesin!

Bolu'daki facia, AK Parti MKYK'da masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı "Meseleyi siyasete alet etmiyoruz. Sorumlular, arkadaşımız dahi olsa gereğini yapacağız" dedi. Erdoğan, ölenlerin ailelerini arayıp alay edenler için de "Vicdansızlık. Bizim iktidarımızda bunlar yaşanmamalı" yorumunu yaptı. Erdoğan'a otel denetiminde kaliteyi artırmak için özel sektörün devreye girmesi teklif edildi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 29 Ocak 2025 07:29, Son Güncelleme : 29 Ocak 2025 07:31
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MKYK'dan Erdoğan'a: Otelleri de özel sektör denetlesin!

AK Parti'nin önceki gün yapılan MKYK toplantısında ana gündem Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası oldu. Toplantıda, Adalet, Kültür ve Turizm ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanları kapsamlı sunum yaptı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, otelin 1970'lerden bugüne kadarki ruhsat/tadilat işlemleri ile işletmeye dair hukuki durumunu kronolojik sıralamaya göre anlatırken, Turizm Bakanı Ersoy, itfaiye raporu ve denetim süreçlerindeki bakanlığın görev ve sorumluklarını, Çalışma Bakanı Işıkhan ise konunun iş güvenliği kısmi ile ilgili hukuki boyutları aktardı.

CEZASINI ÇEKECEKLER

Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sunumları dinledikten sonra denetimlerin artırılması talimatı vererek "Meseleyi siyasete alet etmiyoruz. Kim olursa olsun sorumlulardan hesap sorulacak. Sorumlular bizim arkadaşımız dahi olsa gereğini yapacağız. Herkes cezasını çekecek" dedi.

ŞÖHRET VE PARA HIRSI

Yangın faciasında vefat edenlerin ailelerini arayıp dalga geçen şahıslar hakkında da değerlendirmelerde bulunan Erdoğan "Bu vicdansızlıktır. Batı'da olduğu gibi insanlar değerlerini kaybetmemeli, vicdansızlaşmamalı. Özellikle bizim iktidarımızda bunlar yaşanmamalı. Şöhret, para ya da başka şeyler uğruna değerler ayaklar altına alınmamalı" diye konuştu.

ÖZEL SEKTÖR FORMÜLÜ

Öte yandan, toplantıda bazı MKYK üyeleri, otellerin denetim mekanizmasındaki kaliteyi artırmak için denetimin kamudan çıkarılarak özel sektöre devredilmesi önerisinde bulundu. Bazı MKYK üyeleri de yeminli yapı denetim firmalarına bu işin devredilebileceği, bina inşa sürecinde bu firmaların birçok sorumluluk aldığını, aykırı hareket edenlere ağır müeyyideler uygulandığını kaydetti. Bir MKYK üyesi ise "Eskiden araç bile görülmeden sadece ruhsata bakılarak araç muayeneleri yapılırdı. Ne zaman bu işi devletin sırtından çıkardık, kaliteyi artırdık, sorun çözüldü. Oteller konusunda da bu uygulanmalı. Dış denetime açılmalı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Emrah Özcan

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