Van-Tahran treni gün sayıyor

Türkiye ve İran, turizmi geliştirirken ikili ticareti de katlayacak önemli bir proje için gün sayıyor. Van ve Tahran arasında çalışacak ve binlerce yolcu taşıması beklenen trenin biletleri 20 Şubat'tan itibaren satışa çıkacak. Bu gelişmenin Doğu ve Güneydoğu Anadolu turizmine hareket getirmesi planlanıyor. Bunun yanında, iki ülke arasındaki demir yoluyla yük taşımacılığının artması bekleniyor.

YÜK TAŞIMA KAPASİTESİ 1 MİLYON TONA ÇIKACAK

Bu gelişmenin detaylarını paylaşan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık ile bir araya geldiklerini söyledi. Uraloğlu, demir yolları taşımasında kapasiteyi 1 milyon tona çıkarma fikrinde mutabık kaldıklarını dile getirerek, "Gecikmelere hiçbir şekilde müsaade etmememiz gerekir. Gümrüklerde de daha hızlı hareket etmemiz konusunda mutabık kaldık. Van-Tahran yolcu trenlerinin 20 Şubat'ta bilet satışını başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

KARA YOLLARI DA GÜNDEMDE

Görüşmede kara yolları taşımacılığında daha pratik yolların konuşulduğu bilgisini veren Bakan Uraloğlu, "Karşılıklı vergilendirmeleri nasıl kaldırırız, onu konuştuk. Heyetlerimizle bir araya gelerek, bazı konular üzerinde pratik çözümler üretilmesi kararını aldık" dedi. Havacılığa yönelik de değerlendirmelerde bulunduklarını aktaran Uraloğlu, gerek Türk Hava Yolları gerekse İran'daki hava yolları konusunda daha fazla nasıl iletişim kurulacağının değerlendirildiğini bildirdi.

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