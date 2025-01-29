Van-Tahran treni gün sayıyor
Turizme ve yük taşımacılığına önemli katkı yapması beklenen Van-Tahran treninin biletleri 20 Şubat'tan itibaren satışta olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, demir yolları taşımasında kapasiteyi 1 milyon tona çıkarma konusunda İran tarafıyla mutabık kaldıklarını söyledi.
Türkiye ve İran, turizmi geliştirirken ikili ticareti de katlayacak önemli bir proje için gün sayıyor. Van ve Tahran arasında çalışacak ve binlerce yolcu taşıması beklenen trenin biletleri 20 Şubat'tan itibaren satışa çıkacak. Bu gelişmenin Doğu ve Güneydoğu Anadolu turizmine hareket getirmesi planlanıyor. Bunun yanında, iki ülke arasındaki demir yoluyla yük taşımacılığının artması bekleniyor.
YÜK TAŞIMA KAPASİTESİ 1 MİLYON TONA ÇIKACAK
Bu gelişmenin detaylarını paylaşan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık ile bir araya geldiklerini söyledi. Uraloğlu, demir yolları taşımasında kapasiteyi 1 milyon tona çıkarma fikrinde mutabık kaldıklarını dile getirerek, "Gecikmelere hiçbir şekilde müsaade etmememiz gerekir. Gümrüklerde de daha hızlı hareket etmemiz konusunda mutabık kaldık. Van-Tahran yolcu trenlerinin 20 Şubat'ta bilet satışını başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.
KARA YOLLARI DA GÜNDEMDE
Görüşmede kara yolları taşımacılığında daha pratik yolların konuşulduğu bilgisini veren Bakan Uraloğlu, "Karşılıklı vergilendirmeleri nasıl kaldırırız, onu konuştuk. Heyetlerimizle bir araya gelerek, bazı konular üzerinde pratik çözümler üretilmesi kararını aldık" dedi. Havacılığa yönelik de değerlendirmelerde bulunduklarını aktaran Uraloğlu, gerek Türk Hava Yolları gerekse İran'daki hava yolları konusunda daha fazla nasıl iletişim kurulacağının değerlendirildiğini bildirdi.
BÖLGESEL İSTİKRARA DA KATKI SUNAR
- İranlı Bakan Ferzane Sadık da görüşmede kara, hava ve demir yolu taşımacılığına ilişkin önemli mutabakatlar sağlandığını belirtti. Tahran-Van yolcu treni seferlerinin başlaması hususundaki mutabakatın, İran ve Türkiye'nin karşılıklı turist sayısının artırılmasına fayda sağlayacağına dikkati çeken Sadık, şunları kaydetti: "Ürün transitinin artırılması, buna paralel olarak yolcu ve turist taşımacılığının da iki ülke arasında artırılması ülkelerin kalkınmasına katkı sağlayacak. İki ülkenin bölgedeki konumunu göz önünde bulundurursak bu kalkınma sadece iki ülkede değil, bölge ülkelerinin yararına olacak. İki ülke arasında transit taşımacılık alanındaki gelişme ve kalkınma bölgemizin barışına ve istikrarına da katkı verecek."