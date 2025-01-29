Karadeniz'de Faz-2 başlıyor

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yürütülen projede, Faz-1 çalışmalarının ardından Faz-2 için hazırlıklar sürüyor. Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci devam eden ve toplamda 107,1 milyar TL'ye mal olacak Faz-2 kapsamında, denizaltı üretim sistemlerinden yüzer üretim platformuna kadar birçok yenilik hayata geçirilecek. Proje tamamlandığında günlük doğal gaz üretimi 20,5 milyon metreküpe ulaşacak.

13 YENİ KUYU AÇILACAK

Faz-2 çalışmaları kapsamında Sakarya Gaz Sahası'nda 13 yeni kuyu açılacak. Bu kuyulardan ikisi mevcut Faz-1 üretim sistemine entegre edilirken, 11 kuyu için yeni bir denizaltı üretim sistemi kurulacak. Faz-2 projesi denizaltı üretim sistemi, denizaltı göbekleri, yükselticileri ve akış hatları, yüzer üretim üniteleri ve boru hattından oluşacak. Faz-3 kapsamında, yeni bir yüzer üretim platformunun daha alınması hedefleniyor. Öte yandan ihracat boru hattı da dahil olmak üzere deniz altı üretim sisteminin ve akış hatlarının ara bağlantılarının genişletilmesi planlanıyor. Sakarya Gaz Sahası'ndaki doğal gaz üretimi, 44 ilave kuyunun daha denizaltı üretim sistemine bağlanmasıyla devam edecek. Faz 3 ile birlikte toplam 67 kuyudan üretim kapasitesinin günlük 46,5 milyon metreküpe ulaşması hedefleniyor.