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Karbon Piyasası Kurulu geliyor

Yeşil dönüşümün sürdürülebilmesi ve ürünlerde sıfır karbon hedefine daha hızlı erişilmesi için Emisyon Ticareti Sistemi ve Karbon Piyasası Kurulu oluşturulacak. Emisyon Ticareti Sistemi'ni yürütmek ve yönetmekle yükümlü olacak Kurul, SPK benzeri bir metotta örgütlenecek.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 29 Ocak 2025 07:37, Son Güncelleme : 29 Ocak 2025 07:38
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Karbon Piyasası Kurulu geliyor

Meclis gündemine alınması beklenen İklim Yasa teklifinin taslak metnine göre, İklim Değişikliği Başkanlığı bünyesinde Emisyon Ticaret Sistemi kurulacak. Emisyon Ticareti Sistemi, bu kapsamda faaliyet gösteren işletmelerin denetim ve gözetiminden sorumlu olacak. Sektör paydaşları sisteme katılım payı ödeyerek dahil olacak. Sistem kapsamında, işletmelerin sera gazı emisyonuna neden olan faaliyetlerini yürütebilmek için Başkanlıktan sera gazı emisyon izni alması zorunlu olacak. Sistem dahilinde ki işletmelerin doğrulanmış sera gazı emisyon performansı ilişkin verileri ilgili kurumlarla paylaşacak.

YEŞİL DÖNÜŞÜME EK GELİR

Söz konusu sistemi yönetecek olan Karbon Piyasası Kurulu'nun başkanlığını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı üstlenecek. Kurul; karbon fiyatlandırma araçlarını belirleme, ödenek dağılımına karar verme, açık arttırmayla piyasaya sunulacak karbonunun miktarını tespit etme yetkisini sahip olacak. Kurul'un görevleri arasında Emisyon Ticaret Sistemi'ne ilişkin plan, politika, strateji ve eylemleri belirleme de olacak. Emisyon Ticaret Sistemi'nden elde edilen gelir, yeşil dönüşümünü destekleyen projelerde kullanılacak.

Kaynak: Uğur Duyan

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