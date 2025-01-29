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Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı

Siirt Belediyesi Eşbaşakanı Sofya Alagaş hakkında verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından Siirt Belediyesine Vali Kemal Kızılkaya kayyum olarak görevlendirildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Ocak 2025 07:59, Son Güncelleme : 29 Ocak 2025 08:01
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Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı

Gazetecilik yaptığı dönemde hakkında "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla dava açılan DEM Partili Siirt Belediye Eşbaşkanı Sofya Alağaş'a Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesinin ardından bu sabah belediyeye kayyum atandığı öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Siirt Belediyesine Vali Kemal Kızılkaya kayyum olarak görevlendirildi.

KEMAL KIZILKAYA KİMDİR?

10 Ağustos 2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Siirt Valiliği görevine getirilen Kemal Kızılkaya, uzun yıllara dayanan bürokrasi deneyimi, akademik kariyeri ve idari başarılarıyla dikkat çekiyor. Hukuk eğitimi almasının ardından kamu yönetimi ve siyaset bilimi alanında yüksek lisans ve doktora yapan Kızılkaya, kaymakamlık ve vali yardımcılığı görevlerinde önemli çalışmalara imza attı.

10 BELEDİYEYE KAYYUM ATANDI

31 Mart 2024 yerel seçimlerinden bu yana 10 belediyeye kayyum atandı. Seçimden sonra kayyum atanan ilk belediye Haziran ayında Hakkari oldu.

30 Ekim'de de İstanbul'da Esenyurt Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Ahmet Özer tutuklandı ve yerine kayyum atandı.

4 Kasım'da Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine üçüncü defa kayyum atandı. 22 Kasım'da DEM Parti'nin Tunceli ve CHP'nin Ovacık belediye başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı.

29 Kasım'da Van Bahçesaray Belediyesi Başkanı Ayvaz Hazır'ın görevinden uzaklaştırıldı ve yerine kayyum atandı. Mersin Akdeniz ilçesindeki gözaltılardan sonra buraya da kayyum atandı. Son olarak ise DEM Parti'nin Siirt Belediyesine kayyum atandı.

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