Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Beyaz Saray'a davet etti

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu 4 Şubat'ta görüşmek üzere Beyaz Saray'a davet ettiği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'ta görevi resmen devralmasının ardından Beyaz Saray'a davet ettiği ilk yabancı lider belli oldu.

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