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Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar mevsimin üzerinde seyredecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Balıkesir'in batı kıyıları, Edirne ve Çanakkale çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Ocak 2025 08:06, Son Güncelleme : 29 Ocak 2025 08:11
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Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar mevsimin üzerinde seyredecek

iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. İşte 29 Ocak 2025 Çarşamba günü bölge bölge hava durumu tahminleri...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer puslu ve sisli

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kıyısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer puslu ve sisli

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

MANİSA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer puslu ve sisli

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayıyla beraber pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

ÇANKIRI °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

DÜZCE °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

KASTAMONU °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

ARTVİN °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -5°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

KARS °C, -4°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

MALATYA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

GAZİANTEP °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

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