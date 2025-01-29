Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar mevsimin üzerinde seyredecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Balıkesir'in batı kıyıları, Edirne ve Çanakkale çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. İşte 29 Ocak 2025 Çarşamba günü bölge bölge hava durumu tahminleri...
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer puslu ve sisli
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kıyısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer puslu ve sisli
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
MANİSA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer puslu ve sisli
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
HATAY °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayıyla beraber pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
ÇANKIRI °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
DÜZCE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
KASTAMONU °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
ARTVİN °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -5°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
KARS °C, -4°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
MALATYA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli