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9 suç örgütü çökertildi, 50 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelinde düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi verdi. Yerlikaya, 'HÜCRE' operasyonlarında 9 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini operasyonlarda yakalanan 76 şüphelinin 50'sinin tutuklandığını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Ocak 2025 08:28, Son Güncelleme : 29 Ocak 2025 08:30
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9 suç örgütü çökertildi, 50 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yurt genelinde düzenlenen HÜCRE operasyonlarına ilişkin bilgi verdi. Yerlikaya, suç örgütlerine karşı düzenlenen operasyonlarda 50 tutuklama olduğunu bildirdi. X hesabı üzerinden açıklama yapan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Son bir haftadır Jandarma tarafından düzenlenen "HÜCRE" operasyonlarında 9 ayrı Organize Suç Örgütü çökertildi.

Kırşehir'de M.C.K.'nın elebaşılığını yaptığı,

Kahramanmaraş'da M.Y.'nin elebaşılığını yaptığı,

Aksaray'da Y.T.'nin elebaşılığını yaptığı,

İstanbul'da A.A.'nın elebaşılığını yaptığı,

Hatay'da E.B.'nin elebaşılığını yaptığı,

Balıkesir'de M.A.K.'nın elebaşılığını yaptığı,

Tunceli'de S.M.'nin elebaşılığını yaptığı,

İzmir'de E.K.'nin elebaşılığını yaptığı,

Antalya'da M.D.'nin elebaşılığını yaptığı 9 ayrı Organize Suç Örgütü çökertildi.

Operasyonlarda 76 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden;

50'si TUTUKLANDI.

25'i hakkında adli kontrol kararı verildi. 1'inin işlemleri devam ediyor.

Ülkemizi kendini hukukun üstünde gören, suçta kibirlenen organize suç örgütlerinden ve çetelerden temizleme kararlıyız. Bu doğrultuda, ülkemizin her köşesinde sürdürdüğümüz operasyonlarımız kesintisiz şekilde devam edecek❗

Aksaray, Kırşehir, Hatay, Balıkesir, İstanbul, Tunceli, İzmir, Kahramanmaraş ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak,

Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı,

Tefecilik,

Nitelikli Dolandırıcılık,

Futbol ve Diğer Spor Müsabaka Oyunlarında Bahis Oynatmak,

Göçmen Kaçakçılığı,

Sınai Mülkiyet Kanuna Muhalefet,

Kasten Yaralama,

Mala Zarar Verme,

Tehdit,

Uyuşturucu İmal ve Ticareti,

Nitelikli Yağma ve

Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu;

10 adet ruhsatsız tabanca,

5 adet ruhsatsız av tüfeği ve

Çok sayıda çek ve tapu senedi,

Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile

Çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve banka kartı ele geçirildi."

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