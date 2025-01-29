Ünal Karaman bugün yeni partisine geçiyor!

İYİ Parti'den istifa eden Konya Milletvekili Ünal Karaman'ın, AK Parti'ye katılacağı öne sürüldü.

AK Parti'nin bu hafta yapacağı grup toplantısında, Karaman ile birlikte bazı belediye başkanlarına da rozet takılacağı öğrenildi.

Karaman'ın AK Parti'ye katılmasıyla birlikte AK Parti'nin milletvekili sayısının 270'e çıkacağı belirtilirken; Meclis'te şu anda 15 bağımsız milletvekili bulunuyor.