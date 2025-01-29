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Ümraniye'de otomobil, otobüse çarptı: 2 kişi yaralandı

TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil aynı istikamette ilerleyen yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı ve otoyoldaki trafik bir süre aksadı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 29 Ocak 2025 09:28, Son Güncelleme : 29 Ocak 2025 09:35
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Kaza, saat 02.15 sıralarında TEM Otoyolu Çamlık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edirne istikametine seyir halinde olan ve plakası öğrenilemeyen otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak aynı yönde ilerleyen yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobildeki 2 kişi itfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla araç içerisinden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Otoyolda kısa süre aksayan trafik araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

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