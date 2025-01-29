Ece'nin ölüm nedeni 3 yıl sonra belli oldu; besin zehirlenmesi

Modern tıpa karşı çıktılar: Bebekleri yoğun bakımlık oldu
Modern tıpa karşı çıktılar: Bebekleri yoğun bakımlık oldu
Faizler düşüyor! 250 bin TL'lik taşıt kredilerinde son durum
Faizler düşüyor! 250 bin TL'lik taşıt kredilerinde son durum
Yılın ilk enflasyon raporu 7 Şubat'ta açıklanacak
Yılın ilk enflasyon raporu 7 Şubat'ta açıklanacak
Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı sınav sonuçları açıklandı
Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı sınav sonuçları açıklandı
Fatih Portakal: Barış Pehlivan'ın izinsiz yayınlaması doğru değil!
Fatih Portakal: Barış Pehlivan'ın izinsiz yayınlaması doğru değil!
Kafe ve restoranlarda 'harcama limiti' uygulaması
Kafe ve restoranlarda 'harcama limiti' uygulaması
Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı
Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı
Karadeniz'de Faz-2 başlıyor
Karadeniz'de Faz-2 başlıyor
MKYK'dan Erdoğan'a: Otelleri de özel sektör denetlesin!
MKYK'dan Erdoğan'a: Otelleri de özel sektör denetlesin!
Avukata ücret ve vergi desteği geliyor
Avukata ücret ve vergi desteği geliyor
Malatya'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 3,5 büyüklüğünde deprem
2024 KPSS puanıyla ne kadar öğretmen ataması olacak?
2024 KPSS puanıyla ne kadar öğretmen ataması olacak?
BM: Türkiye'den Suriye'ye 80 bin mülteci geri dönüş yaptı
BM: Türkiye'den Suriye'ye 80 bin mülteci geri dönüş yaptı
Bakan Bolat'tan kira sorununa çözüm önerisi
Bakan Bolat'tan kira sorununa çözüm önerisi
Vatandaşın enflasyon beklentisi gerilemeyi sürdürdü
Vatandaşın enflasyon beklentisi gerilemeyi sürdürdü
Otel yangını için TBMM'de komisyon kuruluyor
Otel yangını için TBMM'de komisyon kuruluyor
Bilirkişinin hedef gösterilmesine ilişkin soruşturmada 3 gözaltı
Bilirkişinin hedef gösterilmesine ilişkin soruşturmada 3 gözaltı
TROY kart kullanımında rekor artış: 50 milyon kart
TROY kart kullanımında rekor artış: 50 milyon kart
Danıştay onadı: İstanbul'un 50 yıllık semt pazarı kapatıldı
Danıştay onadı: İstanbul'un 50 yıllık semt pazarı kapatıldı
CHP Cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecini başlatıyor
CHP Cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecini başlatıyor
Otel faciası: Damat genel müdür önce kendini kurtarmış
Otel faciası: Damat genel müdür önce kendini kurtarmış
MEB yapay zeka destekli yönetim sistemini hayata geçiriyor
MEB yapay zeka destekli yönetim sistemini hayata geçiriyor
Türk üniversitelerinin en başarılı oldukları alan eğitim bilimleri
Türk üniversitelerinin en başarılı oldukları alan eğitim bilimleri
Yılmaz: EİT'nin daha fazla çaba sarf etmesi gerektiğine inanıyoruz
Yılmaz: EİT'nin daha fazla çaba sarf etmesi gerektiğine inanıyoruz
İmamoğlu 31 Ocak'ta ifade verecek
İmamoğlu 31 Ocak'ta ifade verecek
Muharrem İnce CHP'ye katılıyor mu? Resmi açıklama geldi
Muharrem İnce CHP'ye katılıyor mu? Resmi açıklama geldi
Ticaret Bakanlığı 351 işletmeden savunma istedi
Ticaret Bakanlığı 351 işletmeden savunma istedi
Bakan Yumaklı: Kooperatiflerin kurumsal yapılarını sağlayanlara destek vereceğiz
Bakan Yumaklı: Kooperatiflerin kurumsal yapılarını sağlayanlara destek vereceğiz
Müzik öğretmeninin 41 yıl önce seslendirdiği türkü herkesin dilinde
Müzik öğretmeninin 41 yıl önce seslendirdiği türkü herkesin dilinde
Bakan Şimşek: Enflasyonu Kalıcı Olarak Düşüreceğiz
Bakan Şimşek: Enflasyonu Kalıcı Olarak Düşüreceğiz
Ana sayfaHaberler Yaşam

Ece'nin ölüm nedeni 3 yıl sonra belli oldu; besin zehirlenmesi

İzmir'de 3 yıl önce bir restoranda yemek yedikten sonra hayatını kaybeden 5 yaşındaki Ece Melisa Mercankaya'nın ölüm nedeni yıllar sonra belli oldu. Yapılan otopside, küçük kızın besin zehirlenmesi sonrası gelişen pankardit nedeniyle yaşamını yitirdiği tespit edildi. Annesi Hasret Mercankaya, olayda ihmali bulunan restoran ve doktorların cezalandırılmasını istedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 29 Ocak 2025 09:44, Son Güncelleme : 29 Ocak 2025 09:46
Yazdır
Ece'nin ölüm nedeni 3 yıl sonra belli oldu; besin zehirlenmesi

İzmir'deki bir restoranda 3 yıl önce yemek yedikten sonra rahatsızlanıp, hayatını kaybeden ve ölüm nedeni 'belirsiz' olarak kayıtlara geçen Ece Melisa Mercankaya'nın (5) ölüm nedeni 3 yıl sonunda belli oldu. Kızının besin zehirlenmesi sonrası gelişen kalp kasında iltihaba neden olabilen pankardit sonucu öldüğünü öğrenen anne Hasret Mercankaya, "Hayatımızı karartan o işletmenin en ağır cezayı almasını istiyorum. Doktorların da madem masumlar, soruşturulmalarını istiyorum" dedi.

Belçika'dan tatil için Aydın'ın Didim ilçesindeki yazlık evlerine gelen emlak danışmanı Cihan Mercankaya (39), eşi Hasret Mercankaya (38), çocukları Ece Melisa Mercankaya ve Ege Mercankaya (6), 13 Nisan 2022'de, İzmir'in Gaziemir ilçesindeki restoranda yemek yedi. 4 kişilik aile, yemek sonrası Didim'e döndü. Bir süre sonra Hasret Mercankaya ile çocukları rahatsızlandı. Didim Devlet Hastanesi'ne birkaç kez giden anne ve 2 çocuğuna teşhis konulamadı. Ece Melisa'nın 17 Nisan'da durumu ağırlaşınca aile fertleri yine aynı hastaneye gitti. Ece Melisa ile durumu daha iyi olan annesi Hasret Mercankaya, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, Ege Mercankaya 1 gün sonra Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hasret Mercankaya taburcu edilirken, kızı Ece Melisa kurtarılamadı.

ANNE KANSERİ YENDİ

Ege Mercankaya da tedavisinin ardından 13 Haziran 2022'de taburcu edildi. Ece Melisa'nın ön otopsi raporunda ölüm nedeni 'belirsiz' olarak kayda geçti. Kızını kaybetmenin acısını yaşayan Hasret Mercankaya bu süreçte meme kanserine yakalandı. Tedavi için eşi ve oğlu ile Belçika'ya dönen Hasret Mercankaya'nın sol memesi operasyonla alındı. Operasyondan sonra hem kalp yetmezliği hem de zatürre tanısı alan Hasret Mercankaya, geçen yıl kanseri yendi.

OTOPSİ BELLİ OLDU

Ece Melisa'dan alınan örneklerle yapılan detaylı otopsinin sonucu yaklaşık 3 yıl sonra çıktı. Adalet Bakanlığı'na bağlı İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından hazırlanan Ece Melisa Mercankaya'nın otopsi sonucu, aileye ulaştı. Otopsi raporunda, "Çocuğun ölümünün besin zehirlenmesi sonrası gelişen kesin tanı almamış ağır pankardit ile seyreden hastalık nedeniyle meydana gelmiş olduğunun kabulü gerektiğine" yer verildi. Patatesli köfte yiyen Ece Melisa Mercankaya'nın, besin zehirlenmesi sonrası gelişen kalp kasında iltihaba neden olabilen pankardit sonucu öldüğü ortaya çıktı.

'OĞLUM HALA ABLASINI SAYIKLIYOR'

Hasret Mercankaya, "Kızımın otopsi raporu sonunda çıktı. Uzun süre bunu bekledik. Tahmin ettiğimiz gibi besin zehirlenmesi çıktı. Olay günü 5 gün boyunca hastaneye gitmiştik. Çocuklarıma müdahale edilmemişti. Doktorlar maalesef besin zehirlenmesi gibi basit bir tanıyı koyamadı. 5 gün sonunda hastalık kızımın bütün organlarına işledi. Çocuğum yoğun bakıma kaldırıldı ve hayatını kaybetti. Eğer doktor ihmali olmasaydı, taburcu ettiğiniz hasta bilinci kapalı halde yoğun bakıma girebilir miydi? Ayrıca kızımın ölümüne neden olan işletme halen nasıl açık? Oğlum hala ablasını sayıklıyor. Hayatımızı karartan o işletmenin en ağır cezayı almasını istiyorum. Doktorların da madem masumlar, soruşturulmalarını istiyorum" dedi.

Ablası için resimler çizen Ege Mercankaya ise özlemini dile getirdi. (DHA)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber