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Üniversitelerde, merkezi memur alımı kapatıldı!

Cumhurbaşkanlığı tarafından 2025 yılı için alınan atama izni kararına göre devlet üniversiteleri merkezi alımla memur alması izne bağlandı!

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Ocak 2025 17:00, Son Güncelleme : 29 Ocak 2025 15:11
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Üniversitelerde, merkezi memur alımı kapatıldı!

Cumhurbaşkanlığı tarafından 2025 yılı için alınan atama izni kararına göre devlet üniversiteleri merkezi alımla memur alması izne bağlandı!

2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, kamu idarelerine tahsis edilen atama izinleri açıktan KPSS yoluyla merkezi alım, kurumlar arası nakil ve yeniden atama yoluyla kullanılabilmektedir.

2025 yılında ilk defa devlet üniversiteleri için bir sınırlandırma getirilerek, Cumhurbaşkanı Kararı ile tahsis edilen izinlerin açıktan atama yoluyla kullanılması Cumhurbaşkanlığı iznine bağlandı.

Söz konusu Kararda şu hükümlere yer verilmiştir:

"Ekli (I) sayılı listenin yükseköğretim kurumlarına ilişkin bölümünde yer alan atama sayıları, bu Kararın 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında yapılacak atamalar saklı kalmak üzere, yalnızca nakil suretiyle yapılacak atamalar için kullanılacaktır. Bu atama sayılarının açıktan atama suretiyle kullanılması Cumhurbaşkanlığının iznine tabidir."

Bu çerçevede, 2025 yılında yeni bir karar alınmadığı sürece devlet üniversiteleri tahsis edilen izinleri yalnızca kurumlar arası nakil ve 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi kapsamında yeniden atamalarda kullanabilecektir. Bunun dışında, merkezi alımla açıktan alım yapabilmesi için Cumhurbaşkanlığının iznini alması şart kılınmıştır.

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