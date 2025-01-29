Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı sınav sonuçları açıklandı
2024 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınav Sonuçları Açıklandı
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Ocak 2025 10:12, Son Güncelleme : 29 Ocak 2025 10:27
28-29 Aralık 2024 tarihlerinde uygulanan Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı'nın (2024-Sayıştay Yazılı) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 29 Ocak 2025 tarihinde saat 10.00'dan itibaren https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı
ÖSYM BAŞKANLIĞI
2024 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı (2024-Sayıştay Yazılı) Sonuçları
2024 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınav Sonuçları Açıklandıhttps://t.co/r3nslaCLsO pic.twitter.com/NLHCmFytMPÖSYM (@OSYMbaskanligi) January 29, 2025