Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı

Şubat/Mart ve Nisan 2025 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları dışarıdan müdahaleye kapalı yazılım vasıtasıyla sınıflandırma kurulu huzurunda belirlenmiştir. Sonuçları; e-Devlet kapısından, askerlik şubelerinden ve. pic.twitter.com/FdXGZrQNOb

Adaylar, celp ve sevk dönemlerine ilişkin sınıflandırma sonuçlarını e-Devlet Kapısı , askerlik şubeleri ve MSB Mobil uygulaması üzerinden öğrenebilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sınıflandırma işlemlerinin tamamen dış müdahaleye kapalı bir yazılım aracılığıyla, Sınıflandırma Kurulu huzurunda gerçekleştirildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 yılı Şubat, Mart ve Nisan celp dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay, astsubay adayları ve erlerin sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

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