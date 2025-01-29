Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı
Milli Savunma Bakanlığı, yedek subay, astsubay adayları ve erlerin sınıflandırma sonuçlarının belirlendiğini duyurdu. Sonuçlar, e-Devlet, askerlik şubeleri ve MSB Mobil uygulamasından öğrenilebilecek.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 yılı Şubat, Mart ve Nisan celp dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay, astsubay adayları ve erlerin sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, sınıflandırma işlemlerinin tamamen dış müdahaleye kapalı bir yazılım aracılığıyla, Sınıflandırma Kurulu huzurunda gerçekleştirildiği belirtildi.Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı sınav sonuçları açıklandı
Adaylar, celp ve sevk dönemlerine ilişkin sınıflandırma sonuçlarını e-Devlet Kapısı, askerlik şubeleri ve MSB Mobil uygulaması üzerinden öğrenebilecek.
MSB, askerlik sürecine ilişkin detaylı bilgilere ulaşmak isteyen yükümlülerin resmi kanalları takip etmeleri gerektiğini vurguladı.
Şubat/Mart ve Nisan 2025 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları dışarıdan müdahaleye kapalı yazılım vasıtasıyla sınıflandırma kurulu huzurunda belirlenmiştir.T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 29, 2025
Sonuçları; e-Devlet kapısından, askerlik şubelerinden ve. pic.twitter.com/FdXGZrQNOb