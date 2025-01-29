Saldırdıkları kadını öldürdüler: Köpeklerin sahibine verilen ceza belli oldu

Akseki'ye bağlı Karakışla Mahallesi'nde oturan Havva Özen, geçen yıl 5 Nisan'da 3 çoban köpeğinin saldırısına uğradı. Kadının vücudunda birçok yeri ısıran köpekler, olayı görüp gelenler tarafından uzaklaştırıldı. Çağrılan sağlık ekibi, Havva Özen'in hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemenin ardından kadının cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Köpeklerin sahibi Ramazan Dursun da jandarma tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Ramazan Dursun, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Ramazan Dursun, soruşturma sürecinde adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

KÖPEKLERİN TASMASI OLDUĞUNU SAVUNDU

Akseki Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, köpeklerin sahibi Ramazan Dursun'un ifadesine yer verildi. 20 yıldır hayvancılık yaptığını, 150 keçisinin bulunduğunu ve bunları korumak için de 3 köpeği olduğunu anlatan Dursun, ifadesinde, köpeklerinin tasması olduğunu savundu. Ölen Havva Özen'in oğlunu olaydan 15- 20 gün önce annesinin sabah erken saatlerde ahırın yanından geçmemesi için uyardığını öne süren Dursun, köpeklerin saldırabileceğini söylediğini iddia etti.

'ÖNGÖRÜLEBİLİR VE ÖNLENEBİLİR NİTELİKTE'

İddianamede; kendisine ait köpekler üzerinde gerekli kontrol ve gözetimi sağlamadığı, olay tarihinden 15- 20 gün önce Havva Özen'in oğlunu uyardığı ve meydana gelen ölüm olayının aslında Ramazan Dursun için öngörülebilir ve önlenebilir nitelikte olduğu belirtildi. İddianamede; Adli Tıp Kurumu 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun mütalaasında, ölümün köpek saldırısına bağlı çok sayıda kırık ve doku travmasına bağlı olarak meydana geldiğinin oy birliği ile kabul edildiği anlatılarak, Ramazan Dursun'un 'Taksirle ölüme sebep olma' suçundan cezalandırılması istendi.

'UYARDIM ANCAK O SÜREKLİ O YOLU KULLANDI'

Olaya ilişkin dava dün Akseki Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanık Ramazan Dursun, ölen Havva Özen'in yakınları ve taraf avukatları katıldı. Ramazan Dursun, "Olay günü hayvanlarımla uğraşıyordum. Havva Özen'i daha önce oradan geçmemesi, geçerse köpeklerin saldırabileceğini söyleyerek uyardım ancak o sürekli o yolu kullandı. Köpeklerim iple bağlı değildi ancak hayvanlarımın başında duruyorlardı. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

'KESİNLİKLE ANNEMİ UYARMADI'

Sanık avukatı Süleyman Özalp de müvekkilinin kasti bir eylemi olmadığını belirterek, "Maktul elinde bastonla oradan geçtiği için hayvanlar tehdit olarak algılamış olabilir. Müvekkilim hayvanlarını hırsızlardan korumak amacıyla köpeklerini akşam saatlerinde bıraktığından dolayı bu olay isteyerek meydana gelmemiştir. Kendisi de pişman olmuş ve köpekleri başka yere göndermiştir" diye konuştu. Havva Özen'in oğlu Nevzat Özen ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Sanık kesinlikle annemi oradan geçmemesi için uyarmamıştı. Hatta bütün köylü sanığı köpeklerini salmaması için uyarmıştı" diye konuştu.

CEZASI İNDİRİLDİ

Hakim, sanık Ramazan Dursun'a 'Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan önce 5 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Ardından sanığın pişman olması ve yargılama sürecindeki davranışları nedeniyle cezası, itiraz yolu açık olmak üzere 4 yıl 5 ay 10 gün hapse indirildi.