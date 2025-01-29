Adana'da serum operasyonu: Binlerce ampul ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki bir ikamet ve iş yerinde çok sayıda tıbbi malzemenin bulunduğu ihbarını aldı.

Bunun üzerine baskın yapılan iki adreste 172 serum ve 6 bin 80 serum ampulü bulundu.

Ekipler, adreslerdeki 3 kişiyi, "Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üretilmesi veya satılması" suçlamasıyla gözaltına aldı.