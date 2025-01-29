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Tapu sahipleri dikkat! Mirasınız ellerinizden kayıp gidebilir

Tapu sahiplerini yakından ilgilendiren miras konusu sık sık gündeme geliyor ve tapu sahipleri tarafından araştırılıyor. Türk Medeni Kanunu'na göre, bir kişinin vefat etmesinden sonra mal varlıklarının nasıl pay edileceği belirli kurallar kapsamında gerçekleştirilir. Ancak, bazı kritik şartların yerine getirilmemesi durumunda mirasın devlete geçmesi riski bulunmaktadır.

Haber Giriş : 29 Ocak 2025 10:43, Son Güncelleme : 29 Ocak 2025 10:43
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Tapu sahipleri dikkat! Mirasınız ellerinizden kayıp gidebilir

Türk Medeni Kanunu, mirasın kime verileceğini net bir şekilde belirlemiştir. Vefat eden kişinin mal varlıkları, öncelikli olarak belirli yasal mirasçılar arasında pay edilir.

MİRAS HAKKINA SAHİP OLAN KİŞİLER:

Eş ve Çocuklar: Eğer kişi evliyse, miras ilk olarak eşine ve çocuklarına kalır.

Anne ve Baba: Çocuk yoksa ve eş de hayatta değilse, miras anne ve baba arasında eşit bir şekilde bölüşülür.

Kardeşler: Anne ve baba hayatta değilse, miras kardeşlere devredilir.

Daha Uzak Akrabalar: Kardeş de bulunmuyorsa, miras amca, hala, dayı ve teyze gibi daha uzak akrabalara verilir.

Mirasçısı Olmayan Durumda: Eğer hiçbir yasal mirasçı yoksa, miras Türk Medeni Kanunu'na göre devlete geçer.

VASİYETNAME'NİN ÖNEMİ

TGRT'de yer alan habere göre, Kişiler, mal varlıklarının kimlere kalacağını belirlemek için vasiyetname hazırlayabilirler. Ancak, bu durumda dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta vardır. Yasal mirasçıların "saklı pay" hakkı bulunmaktadır, yani mirasın tamamı başka birine devredilemez. Yasal mirasçılara ayrılması gereken belirli bir kısmın muhafaza edilmesi zorunludur.

HUKUKİ DESTEK ALMANIN ÖNEMİ

Özellikle çocuk sahibi olmayan kişilerin, miraslarını istedikleri kişilere bırakabilmesi için vasiyetname düzenlemeleri büyük önem taşır. Miras hukuku karmaşık bir konu olduğundan, sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için bir hukuk uzmanından destek alınması önerilir. Gelecekte yaşanabilecek hak kayıplarının önlenmesi adına, doğru adımların atılması büyük bir önem taşır.

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