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Kuyumcudan 4 milyon liralık vurgun! Kameralara yansıdı

Kadıköy'de bir kuyumcudan yaklaşık 4 milyon lira değerinde altın ve pırlanta takı setleri çalarak kaçan şüpheliler polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 29 Ocak 2025 10:46, Son Güncelleme : 29 Ocak 2025 11:11
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Kadıköy, Caddebostan Mahallesi, Plaj Yolu Sokak'ta bulunan A.U.'ya ait kuyumcuya 31 Aralık 2024 tarihinde sabaha karşı saat 04.45 sıralarında hırsız girdi. Olay yerine otomobille gelen şüpheliler önce kepenk kilidini kopyalama yöntemiyle açtı, daha sonra cam kapıyı kırmak üzere bir süre uğraşıp içeri girdi. Vitrinde bulunan altın ve pırlanta takı setlerini çuvallara dolduran şüpheliler olay yerinden geldikleri otomobille kaçtı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Sabah kuyumcu dükkanına giden A.U. soygunu fark ederek polise haber verdi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmada hırsızlık anlarının iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi. Görüntülerde, şüphelilerin siyah renkte bir otomobille olay yerine geldikleri, kepengi açtıktan sonra cam kapıyı kırdıkları, uzun süre uğraştıktan sonra ellerindeki silahı fırlatarak cam kapıyı kırdıkları görüldü. Daha sonra hızla vitrindeki ziynet eşyalarını toplamaya başlayan hırsızların çaldıklarıyla birlikte kaçtıkları anlar görüntülerde yer aldı.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bu görüntülerin izini sürerek şüphelilerin kimliklerini belirledi. Şüpheliler S.G.Y. (19), E.Y. (20), S.D. (19) ve M.Ö. (24) polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden S.G.Y.'nin daha önceden 15, E.Y.'nin 12, S.D.'nin 10, M.Ö.'nün ise 2 suç kaydı olduğu belirlendi.

TUTUKLANDILAR

Asayiş şube müdürlüğünde işlemleri yapılan şüphelilerin kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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