Dolar günü yükselişle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 35,7660 35,7670 35,7780 35,7790 Avro 37,3190 37,3200 37,1920 37,1930 Sterlin 44,4500 44,4600 44,3800 44,3900 İsviçre frangı 39,4800 39,4900 39,4000 39,4100 ANKARA ABD doları 35,7360 35,8160 35,7480 35,8280 Avro 37,2790 37,3590 37,1520 37,2320 Sterlin 44,3900 44,6000 44,3200 44,5300