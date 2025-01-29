Dolar günü yükselişle kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 35,77 TL'ye yükselerek kapattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ocak 2025 17:29, Son Güncelleme : 29 Ocak 2025 17:30
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|35,7660
|35,7670
|35,7780
|35,7790
|Avro
|37,3190
|37,3200
|37,1920
|37,1930
|Sterlin
|44,4500
|44,4600
|44,3800
|44,3900
|İsviçre frangı
|39,4800
|39,4900
|39,4000
|39,4100
|ANKARA
|ABD doları
|35,7360
|35,8160
|35,7480
|35,8280
|Avro
|37,2790
|37,3590
|37,1520
|37,2320
|Sterlin
|44,3900
|44,6000
|44,3200
|44,5300