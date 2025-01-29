Faizler düşüyor! 250 bin TL'lik taşıt kredilerinde son durum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son dönemde politika faizini yüzde 45'e kadar düşürmesi, taşıt kredileri için de önemli bir gelişme olarak dikkat çekiyor. Aralık ve ocak aylarında yapılan toplam 500 baz puanlık faiz indirimi, araba satın almayı düşünen tüketiciler için yeni fırsatların kapısını araladı.

Taşıt kredisi arayışları hız kazandı

Tüketiciler, uygun faiz oranlarıyla taşıt kredisi arayışlarını artırırken, bankaların sunduğu kredilerde sınırlı da olsa düşüşler yaşanıyor. Ancak faiz oranları vadeye bağlı olarak farklılık gösteriyor. 12 ay vadeli kredilerde faiz oranı yüzde 3,74 seviyesindeyken, 48 ay vadeli kredilerde bu oran yüzde 3,59'a kadar geriledi.

250 bin TL kredi

Bankaların sunduğu kredi seçeneklerine göre 250 bin TL'lik taşıt kredilerinde farklı vadelerdeki geri ödeme tabloları şu şekilde:

12 ay vade (%3,74) : Aylık 27 bin 987 TL taksit ve toplam 337 bin 422 TL geri ödeme

: Aylık 27 bin 987 TL taksit ve toplam 337 bin 422 TL geri ödeme 24 ay vade (%3,70) : Aylık 17 bin 784 TL taksit ve toplam 428 bin 399 TL geri ödeme

: Aylık 17 bin 784 TL taksit ve toplam 428 bin 399 TL geri ödeme 36 ay vade (%3,69) : Aylık 14 bin 727 TL taksit ve toplam 531 bin 380 TL geri ödeme

: Aylık 14 bin 727 TL taksit ve toplam 531 bin 380 TL geri ödeme 48 ay vade (%3,59): Aylık 13 bin 139 TL taksit ve toplam 632 bin 234 TL geri ödeme

Taşıt kredilerinin hacmi ve tüketici uyarıları

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) açıkladığı verilere göre, taşıt kredilerinin toplam hacmi 17 Ocak itibarıyla 71 milyar 596 milyon TL seviyesinde bulunuyor. Bu rakam, toplam tüketici kredilerinin yüzde 3,5'lik bir kısmını oluşturuyor.

Bankacılık sektörü temsilcileri, otomobil alımlarında genellikle ihtiyaç kredilerinin de tercih edildiğini vurgularken, faiz oranlarındaki düşüşlerin taşıt kredisi kullanımını artırabileceğini ifade ediyor. Ancak uzmanlar, kısa vadeli ve düşük tutarlı kredilerin maliyet açısından daha avantajlı olduğunu belirterek, tüketicilerin bu kriterlere dikkat etmesi gerektiğini söylüyor.