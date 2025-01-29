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Modern tıpa karşı çıktılar: Bebekleri yoğun bakımlık oldu

Ankara'da 2 aylık bir bebek, beyin kanaması nedeniyle entübe edildi. Doktorlar bebeğin öyküsünü incelediğinde, doğar doğmaz yapılması gereken ve yenidoğan bebeklerde kanamayı önleyen K vitaminini ailenin yaptırmadığı ortaya çıktı. Anne-babanın modern tıp karşıtlığının bebeğin hayatına mal olabilme riski var.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 29 Ocak 2025 11:07, Son Güncelleme : 29 Ocak 2025 11:11
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Modern tıpa karşı çıktılar: Bebekleri yoğun bakımlık oldu

Son yıllarda ailelerde, aşı reddi ve bebeklerde kalıtsal hastalıkların tespitini sağlayan topuk kanı taramasına karşıtlık artıyor.

İki aylık bir bebek, Ankara'da Etlik Şehir Hastanesi'nde beyin kanaması nedeniyle yoğun bakımda entübe edildi.

Bebeğin kanamasının K vitamini eksikliğinden kaynaklandığı düşünülüyor.

K VİTAMİNİ AŞISI YAPTIRMAMIŞ

Çünkü ailenin bebeğe doğar doğmaz yapılması gereken, yenidoğan bebeklerde kanamalı hastalıkları önleyen K vitaminini yaptırmadığı ortaya çıktı.

NTV'den Melike Şahin'in haberine göre; Annenin evde doğum yaptığı, ailenin bebeğe K vitamini ve aşı yapılmasına, topuk kanı taramasına izin vermediği öğrenildi.

Bir süre sonra bebekte rahatsızlıklar başladı ancak iddiaya göre başta aile çocuğa ilaç verilmesine dahi engel oldu.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Bebek nöbet geçirip durumu ağırlaşınca Çankırı'dan Ankara'ya Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada bebeğin beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.

"İLK ANDA K VİTAMİNİ YAPIYORUZ"

Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada "Doğduğu anda biz bütün çocuklarımıza hızla ilk anda K vitamini yapıyoruz." ifadelerini kullanan Kasapçopur, K vitamininin yenidoğanı kanamalı hastalığı denilen hastalıktan koruduğunu dile getirdi.

Kasapçopur, "Çünkü K vitamini bebeğimizi kanamadan koruyan çok önemli bir vitamin. Yapmadığımız zaman karşımıza bu noktada çok kötü kanamalı bir hastalık tablosu ortaya çıkıyor." dedi.

MUTLAKA YAPILMALI

Yaşamın ilk 3 ayı içinde oluşan bütün kanamalı hastalıkların mutlaka K vitamini eksikliği ile ilişkilendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Kasapçopur, "İnsan vücudunun en önemli yeri beynimiz. Orada çok ciddi etkilenmeler söz konusu olabilir. Yine aynı şekilde vücudun çeşitli yerlerinde kalıcı kanamalar oluşabilir." diye konuştu.

AŞI KARŞITLIĞI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNE BİLDİRİLİYOR

Bebeklerde aşı ve topuk kanı reddi hastaneler tarafından İl Sağlık Müdürlükleri'ne bildiriliyor.

İl Sağlık Müdürlükleri konuyu yargıya taşıyor. Basına yansıyan son örnek ağustos ayında Kars'ta yaşanmıştı.

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