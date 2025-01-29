Bitlis'te 9 kaçak göçmen yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla ilgili çalışma yürüttü. İl merkezi ve Tatvan kırsalında 24-26 Ocak'ta düzenlenen operasyonlarda, 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edildi.