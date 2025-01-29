Ali Palabıyık'tan ilginç Galatasaray sözleri: Ben gösterdim hakemliğim bitti!

Eski hakem Ali Palabıyık, Galatasaray için gündem olan sözler sarf etti. Ali Palabıyık, Galatasaray- Konyaspor maçının tartışmalı pozisyonlarını HT Spor'da yorumladı.

"BEN GÖSTERDİM HAKEMLİĞİM BİTTİ"

Galatasaray'ın uzun süredir kırmızı kart görmediğini ifade eden Palabıyık, "Galatasaray şu an çok diken üstünde. Uzun zamandır kırmızı kart görmedi ve bundan dolayı da rakibi Fenerbahçe her hafta müsabaka öncesi veya sonrası bir açıklamayla bunu dile getiriyor. Kabak bir hakemin başına patlayacak. Olmayan bir kırmızı kart... Olan hakeme de olacak benim gibi. En son ben gösterdiğim için söylüyorum. Ben gösterdim hakemliğim bitti. Şimdi arkadaşlar da ondan dolayı mı göstermiyor bilmiyorum ama çok bariz olanları göstersinler artık" dedi.

"KEŞKE VAR ÇAĞIRSAYDI"

Palabıyık, katıldığı bir programda söz konusu pozisyon için hatalı olduğunu söyleyerek "Galatasaray-Alanyaspor maçında Sacha Boey'e kırmızı kart gösterdikten sonra 4. Hakem Erkan Özdamar bana 'Sarı kart' dedi, ona 'Erkan bence kırmızı kart, oyuncunun gol atma şansı var' dedim. VAR Koray Gençerler, keşke izlemem için çağırsaydı." demişti.