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Bodrum'da üç aylık bebek ortada kaldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde annesinin arkadaşına terk ettiği üç aylık bebeği arkadaşı da bakamadı. Bebeği 88 yaşındaki dedeye bıraktı, dede çareyi 3 aylık bebeği devlete teslim etmekte buldu.

Haber Giriş : 29 Ocak 2025 12:40, Son Güncelleme : 29 Ocak 2025 11:54
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Bodrum'da üç aylık bebek ortada kaldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde üç ay önce bir kız çocuğunu dünyaya getiren 34 yaşındaki S.B. babasını bilmediği bebeği bir ay önce Milas'ta ki bir arkadaşına bıraktı. S.B, ortadan kaybolunca Milas'taki kadın arkadaşı bebeği Bodrum'a getirip 88 yaşındaki dedesi A.A. ya teslim etti.

Dedenin yaşlılık hastalıkları nedeniyle bakamadığı üç aylık bebek için devletten yardım istedi. Ambulans ve polis ekipleri ile evden alınan bebek önce Bodrum Devlet Hastanesi'ne götürülüp sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından Muğla Çocuk Esirgeme Kurumu İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Polis annenin bulunması için soruşturma başlattı.

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