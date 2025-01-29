AK Parti'li Kürşad Zorlu eleştirilere yanıt verdi

Eski İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, İYİ Parti'den istifa etti.

Zorlu'ya, 21 Ocak'ta Ankara'da düzenlenen AK Parti İl Kongresi'nde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rozet takıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası nedeniyle konuşmasını kısa keseceğini belirtse de Kürşad Zorlu'nun rozetinin takılması beklenmişti.

Olay muhalefet tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

"BANA OY VEREN VATANDAŞLARIMIZIN ELEŞTİRİSİNİ SAYGIYLA KARŞILIYORUM"

Zorlu, AK Parti grup toplantısı öncesinde sessizliğini bozarak şunları kaydetti:

Yeni bir sürece girdik. Aracılığınızla sadece şunu söylemek istiyorum; Türk milletinin bir evladı olarak, Anadolu'nun bir evladı olarak polemik kültürü ve siyasetinin hep dışında kaldım. Bundan sonra da öyle olacak. Bu süreçte bana destek veren, yanımda olan, bana oy veren vatandaşlarımızın, vicdanlı vatandaşlarımızın eleştirilerini de saygıyla karşılıyorum hepsinin başımın üstünde yeri var ama yalan siyaset kültürünün de bir parçası olmayacağımın altını çizmek istiyorum. Şimdi ülkemiz için çözüm üretme ve icraat zamanıdır.