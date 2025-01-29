Para isteyen oğlunu ekmek bıçağıyla bıçakladı

Samsun Atakum'da Saim Ş., babası Arslan Ş.'den para isteyince aralarında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Arslan Ş., mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Saim Ş.'yi yüzünden yaraladı.

BABA GÖZALTINDA, OĞLU HASTANEDE

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Saim Ş., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Aramada, suç aleti ile 1 tüfek ve 9 kartuş ele geçirildi.

KUMAR ALIŞKANLIĞI VARMIŞ

Bu arada, Saim Ş.'nin kumar alışkanlığı olduğu, daha önce de ailesinden para istediği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.