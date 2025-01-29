Para isteyen oğlunu ekmek bıçağıyla bıçakladı
Samsun Atakum'da Saim Ş., babası Arslan Ş.'den para istedi. Baba oğul tartışmaya başladı. Arslan Ş., kendisinden para isteyen oğlu Saim Ş.'yi çıkan tartışmada ekmek bıçağıyla yaraladı. Saim Ş.'nin kumar alışkanlığı olduğu, daha önce de ailesinden para istediği öğrenildi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 29 Ocak 2025 12:56, Son Güncelleme : 29 Ocak 2025 12:58
Samsun Atakum'da Saim Ş., babası Arslan Ş.'den para isteyince aralarında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Arslan Ş., mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Saim Ş.'yi yüzünden yaraladı.
BABA GÖZALTINDA, OĞLU HASTANEDE
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Saim Ş., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Aramada, suç aleti ile 1 tüfek ve 9 kartuş ele geçirildi.
KUMAR ALIŞKANLIĞI VARMIŞ
Bu arada, Saim Ş.'nin kumar alışkanlığı olduğu, daha önce de ailesinden para istediği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.