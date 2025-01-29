Bakan Ersoy, istifa sorularını cevapsız bıraktı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, partisinin grup toplantısı öncesinde kendisine yöneltilen istifa sorularını yanıtsız bıraktı.

Kartalkaya'da meydana gelen büyük yangının ardından, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un istifa edip etmeyeceği konusu kamuoyunun gündemine oturdu. Kartalkaya'daki yangın, 78 kişinin ölümüne neden olurken, Bakan Ersoy'un bu süreçteki ne yapacağı soruları sorulmaya başlandı.

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