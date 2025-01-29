Bakan Ersoy, istifa sorularını cevapsız bıraktı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, partisinin grup toplantısının öncesinde istifa sorularını yanıtsız bıraktı.
Haber Giriş : 29 Ocak 2025 12:59, Son Güncelleme : 29 Ocak 2025 13:04
Kartalkaya'da meydana gelen büyük yangının ardından, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un istifa edip etmeyeceği konusu kamuoyunun gündemine oturdu. Kartalkaya'daki yangın, 78 kişinin ölümüne neden olurken, Bakan Ersoy'un bu süreçteki ne yapacağı soruları sorulmaya başlandı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, partisinin grup toplantısı öncesinde kendisine yöneltilen istifa sorularını yanıtsız bıraktı.