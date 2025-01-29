Tapu sahipleri dikkat! Mirasınız ellerinizden kayıp gidebilir
Tapu sahipleri dikkat! Mirasınız ellerinizden kayıp gidebilir
Grand Kartal faciasında gözaltı sayısı 28 oldu
Grand Kartal faciasında gözaltı sayısı 28 oldu
İddia: Kamu kurumundan mazot çalan memur gözaltına alındı
İddia: Kamu kurumundan mazot çalan memur gözaltına alındı
Bakan Tunç'tan gözaltına alınan üç gazeteci için açıklama
Bakan Tunç'tan gözaltına alınan üç gazeteci için açıklama
Bakan Fidan: Suriye'nin yeniden kalkınmasına destek vermeliyiz
Bakan Fidan: Suriye'nin yeniden kalkınmasına destek vermeliyiz
Bakan Ersoy, istifa sorularını cevapsız bıraktı
Bakan Ersoy, istifa sorularını cevapsız bıraktı
Erdoğan: Faciada gözaltı sayısı 28, İtfaiye raporu sümen altı edilmiş
Erdoğan: Faciada gözaltı sayısı 28, İtfaiye raporu sümen altı edilmiş
Modern tıpa karşı çıktılar: Bebekleri yoğun bakımlık oldu
Modern tıpa karşı çıktılar: Bebekleri yoğun bakımlık oldu
Faizler düşüyor! 250 bin TL'lik taşıt kredilerinde son durum
Faizler düşüyor! 250 bin TL'lik taşıt kredilerinde son durum
Yılın ilk enflasyon raporu 7 Şubat'ta açıklanacak
Yılın ilk enflasyon raporu 7 Şubat'ta açıklanacak
Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı sınav sonuçları açıklandı
Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı sınav sonuçları açıklandı
Fatih Portakal: Barış Pehlivan'ın izinsiz yayınlaması doğru değil!
Fatih Portakal: Barış Pehlivan'ın izinsiz yayınlaması doğru değil!
Kafe ve restoranlarda 'harcama limiti' uygulaması
Kafe ve restoranlarda 'harcama limiti' uygulaması
Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı
Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı
Karadeniz'de Faz-2 başlıyor
Karadeniz'de Faz-2 başlıyor
MKYK'dan Erdoğan'a: Otelleri de özel sektör denetlesin!
MKYK'dan Erdoğan'a: Otelleri de özel sektör denetlesin!
Avukata ücret ve vergi desteği geliyor
Avukata ücret ve vergi desteği geliyor
Malatya'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 3,5 büyüklüğünde deprem
2024 KPSS puanıyla ne kadar öğretmen ataması olacak?
2024 KPSS puanıyla ne kadar öğretmen ataması olacak?
BM: Türkiye'den Suriye'ye 80 bin mülteci geri dönüş yaptı
BM: Türkiye'den Suriye'ye 80 bin mülteci geri dönüş yaptı
Bakan Bolat'tan kira sorununa çözüm önerisi
Bakan Bolat'tan kira sorununa çözüm önerisi
Vatandaşın enflasyon beklentisi gerilemeyi sürdürdü
Vatandaşın enflasyon beklentisi gerilemeyi sürdürdü
Otel yangını için TBMM'de komisyon kuruluyor
Otel yangını için TBMM'de komisyon kuruluyor
Bilirkişinin hedef gösterilmesine ilişkin soruşturmada 3 gözaltı
Bilirkişinin hedef gösterilmesine ilişkin soruşturmada 3 gözaltı
TROY kart kullanımında rekor artış: 50 milyon kart
TROY kart kullanımında rekor artış: 50 milyon kart
Danıştay onadı: İstanbul'un 50 yıllık semt pazarı kapatıldı
Danıştay onadı: İstanbul'un 50 yıllık semt pazarı kapatıldı
CHP Cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecini başlatıyor
CHP Cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecini başlatıyor
Otel faciası: Damat genel müdür önce kendini kurtarmış
Otel faciası: Damat genel müdür önce kendini kurtarmış
MEB yapay zeka destekli yönetim sistemini hayata geçiriyor
MEB yapay zeka destekli yönetim sistemini hayata geçiriyor
Türk üniversitelerinin en başarılı oldukları alan eğitim bilimleri
Türk üniversitelerinin en başarılı oldukları alan eğitim bilimleri
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İddia: Kamu kurumundan mazot çalan memur gözaltına alındı

Kütahya'da, çalıştığı kamu kurumundan mazot çaldığı iddia edilen şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Evinin bodrumunda mazot dolu 20'şer litrelik bidonlar bulunan şahıs, gözaltına alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Ocak 2025 13:22, Son Güncelleme : 29 Ocak 2025 14:16
Yazdır
İddia: Kamu kurumundan mazot çalan memur gözaltına alındı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünde çalışan 41 yaşındaki O.Y.nin kurumundan mazot çaldığı bilgisine ulaştı.

Savcılıktan alınan arama kararıyla, O.Y.nin Cedit Mahallesindeki evine baskın düzenlendi.

Evde Mazot Dolu Bidonlar Bulundu

Ekipler, evin bodrumunda yaptığı aramada, çalıntı olduğu belirlenen 3ü mazot dolu 20şer litrelik toplam 20 bidon buldu. O.Y., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber