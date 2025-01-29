İddia: Kamu kurumundan mazot çalan memur gözaltına alındı

Ekipler, evin bodrumunda yaptığı aramada, çalıntı olduğu belirlenen 3ü mazot dolu 20şer litrelik toplam 20 bidon buldu. O.Y., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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