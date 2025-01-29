İddia: Kamu kurumundan mazot çalan memur gözaltına alındı
Kütahya'da, çalıştığı kamu kurumundan mazot çaldığı iddia edilen şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Evinin bodrumunda mazot dolu 20'şer litrelik bidonlar bulunan şahıs, gözaltına alındı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Ocak 2025 13:22, Son Güncelleme : 29 Ocak 2025 14:16
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünde çalışan 41 yaşındaki O.Y.nin kurumundan mazot çaldığı bilgisine ulaştı.
Savcılıktan alınan arama kararıyla, O.Y.nin Cedit Mahallesindeki evine baskın düzenlendi.
Evde Mazot Dolu Bidonlar Bulundu
Ekipler, evin bodrumunda yaptığı aramada, çalıntı olduğu belirlenen 3ü mazot dolu 20şer litrelik toplam 20 bidon buldu. O.Y., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.