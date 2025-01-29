Annesini öldüren genç ve ona yardım eden şahıs tutuklandı

Olay, Fatih Mahallesi'nde gece geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.K. isimli şahısla birlikte annesi Sevgi Erbay'ın oturduğu eve giden H.H.B. (19), çıkan tartışmada annesini yanında getirdiği pompalı tüfekle vurdu. Göğsünden yaralanan Erbay, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olay sonrası iki şahısta geldikleri motosiklete binerek olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri kaçan şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Annesini öldüren H.H.B. ile ona yardım ettiği öne sürülen O.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4 çocuk annesi Sevgi Erbay'ın cenazesi ise, Sinanpaşa ilçesi Balmahmut köyünde toprağa verildi.