CHP Genel Başkanı Özel, Yargıtay Başkanı Kerkez'i ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ocak 2025 13:38, Son Güncelleme : 29 Ocak 2025 13:47
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, 14 Mayıs 2024'te Yargıtay Başkanlığı görevine seçilen Kerkez' ile görüştü.
Ziyarette, Özel'e, Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftçi ve Sevgi Kılıç ile İstanbul Milletvekili Zeynel Emre ve Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de eşlik etti.