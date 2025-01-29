Yolda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
Bayburt'ta yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Beşpınar köy yolunun ulaşıma kapanması sonucu bir araçta mahsur kalan 4 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ocak 2025 13:47, Son Güncelleme : 29 Ocak 2025 13:48
Demirözü ilçesine bağlı Otlukbeli köyünden Bayburt'a gitmek üzere otomobille yola çıkan 4 kişi, Beşpınar köyü yakınlarında tipi ve buzlanma nedeniyle mahsur kaldı.
İhbar üzerine harekete geçen jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.
Bölgede kar kalınlığının 70 santimetreye ulaşması nedeniyle 3 saat süren çalışma ile mahsur kalan kişilere ulaşıldı.
Sağlık sorunu bulunmayan 4 kişi, ekiplerin yardımıyla şehre götürüldü.