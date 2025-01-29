Yolda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Demirözü ilçesine bağlı Otlukbeli köyünden Bayburt'a gitmek üzere otomobille yola çıkan 4 kişi, Beşpınar köyü yakınlarında tipi ve buzlanma nedeniyle mahsur kaldı.

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