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Grand Kartal faciasında gözaltı sayısı 28 oldu

Grand Kartal faciasında yürütülen soruşturma kapsamında otelin sahibi Halit Ergül'ün diğer işletmesi Gazelle'de kat görevlisi olan İ.E. gözaltına alındı. 19 kişinin tutuklandığı olayda gözaltı sayısı ise 28'e yükseldi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Ocak 2025 13:54, Son Güncelleme : 29 Ocak 2025 14:16
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Grand Kartal faciasında gözaltı sayısı 28 oldu

Bolu Kartalkayadaki Grand Kartal Oteli yangınında 78 kişi feci şekilde can vermişti.

Olayla ilgili gözaltı sayısı 28e yükseldi.Grand Kartal Otelin sahibi Halit Ergülün diğer işletmesi Gazelle Otelin kat görevlisi İ.E. de gözaltına alındı. 19 kişinin tutuklandığı dosya kapsamında denetim firması FQC Global Danışmanlık A.Ş.nin yetkilisi Ali Ağaoğlunun adliyede, Gazelle Otel kat görevlisi İ.E.nin ise jandarmada işlemleri sürüyor.

19 Tutuklu


  • Soruşturma kapsamında, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, Grand Kartal Otelin sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz ve Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demirin aralarında bulunduğu 19 şüpheli tutuklanmıştı.
  • 6sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 7 kişi serbest bırakılmıştı.


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