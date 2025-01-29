Aranan eski hakim Yaşar Akyıldız yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖnün yargı yapılanmasına ilişkin soruşturmada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıldır gri kategoride aranan ve 2014te gerçekleştirilen Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu seçimlerinde örgüt tarafından aday gösterilen ihraç hakim Yaşar Akyıldızın yakalandığı belirtildi.





Yaşar Akyıldızın Adliye Süreci

Akyıldızın Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edileceği bildirildi.