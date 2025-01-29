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Diyarbakır'da TIR, minibüs ve 4 otomobil birbirine girdi!

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kara yolunda 1 TIR, 1 minibüs ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 29 Ocak 2025 14:40, Son Güncelleme : 29 Ocak 2025 14:44
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Diyarbakır'da TIR, minibüs ve 4 otomobil birbirine girdi!

Kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır-Bismil kara yolu Çarıklı Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 1'i TIR, 1'i minibüs ve 4 otomobil çarpıştı.

Minibüs yan yatarken, kazada 4 kişi yaralandı. Diğer araçlarda ise hasar oluştu. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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