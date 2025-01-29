Ali Koç ve Metin Öztürk, PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen takımları ve yöneticileri açıkladı.

PFDK'ya Süper Lig'den 10 kulüp ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk de sevk edildi.

Buna göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sevk gerekçesi 26 Ocak'ta kulübün resmi sosyal medya hesabından yayınlanan futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' olarak gösterildi.

Yine aynı gerekçeyle Fenerbahçe de PFDK'ya sevk edildi.

Tezahürat ve açıklamalara gerekçe yapıldı

Galatasaray kulübü 25 Ocak'ta Konyaspor maçındaki 'çirkin ve kötü tezahürat' gerekçesiyle disipline sevk edildi.

Galatasaray Kulübü İdarecisi Metin Öztürk'ün maçın ardından sarf ettiği sözler de 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' olarak değerlendirilerek sevk gerekçesi yapıldı.