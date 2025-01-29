Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Göç Toplantısı'nda konuştu.

Yerlikaya, 9 Aralık'tan beri 81 bin 576 Suriyelinin gönüllü bir şekilde ülkesine döndüğünü açıkladı.

Ali Yerlikaya'nın açıklamasından satır başları şöyle:

* Ülkemizde toplam 4 milyon 121 bin 663 yasal kalan yabancı bulunuyor.

* 9 Aralık'tan bu yana 81 bin 576 Suriyeli kardeşimiz gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde ülkesine döndü.