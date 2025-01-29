Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 Aralık'tan beri 81 bin 576 Suriyelinin ülkesine döndüğünü duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Ocak 2025 15:02, Son Güncelleme : 29 Ocak 2025 15:18
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Göç Toplantısı'nda konuştu.
Yerlikaya, 9 Aralık'tan beri 81 bin 576 Suriyelinin gönüllü bir şekilde ülkesine döndüğünü açıkladı.
Ali Yerlikaya'nın açıklamasından satır başları şöyle:
* Ülkemizde toplam 4 milyon 121 bin 663 yasal kalan yabancı bulunuyor.
* 9 Aralık'tan bu yana 81 bin 576 Suriyeli kardeşimiz gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde ülkesine döndü.