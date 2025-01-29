Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu yurt genelinde yağış beklenmezken, sıcaklıklar mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde olacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ocak 2025 15:40, Son Güncelleme : 29 Ocak 2025 15:41
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yaptığı açıklamada, hafta sonu boyunca ülke genelinde yağışsız ve sıcak havanın etkili olacağını belirtti.
Mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyreden sıcaklıkların hafta sonu boyunca değişmeyeceğini ifade eden Çelik, Türkiye'nin yüksek basınç sisteminin etkisi altında olduğunu söyledi.
Yağış Durumu
- Yarın ve cuma günü sadece Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yağış bekleniyor.
- Hafta sonu ise ülke genelinde yağışsız hava hakim olacak.
- Pazar günü Marmara'nın kuzey kıyılarında hafif yağış geçişleri görülebilir.
- Pazartesi gününden itibaren batı ve kuzey kesimlerde yağış bekleniyor.
Büyükşehirlerde Hava Durumu
- İstanbul: 1 hafta boyunca kar yağışı beklenmiyor. Pazartesi ve salı günü yağmur görülebilir. Sıcaklıklar 13-14 derece civarında seyredecek.
- Ankara: Önümüzdeki 3 gün boyunca yağış beklenmiyor. Sis ve az bulutlu hava hakim olacak.
- İzmir: Yarın gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, cuma ve cumartesi günleri parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 16-18 derece civarında seyredecek.
Sis ve Pus Uyarısı
Önümüzdeki 4 gün boyunca Marmara genelinde ve iç kesimlerde sis ve pus etkili olacak.