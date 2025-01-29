Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?

Önümüzdeki 4 gün boyunca Marmara genelinde ve iç kesimlerde sis ve pus etkili olacak.

Mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyreden sıcaklıkların hafta sonu boyunca değişmeyeceğini ifade eden Çelik, Türkiye'nin yüksek basınç sisteminin etkisi altında olduğunu söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yaptığı açıklamada, hafta sonu boyunca ülke genelinde yağışsız ve sıcak havanın etkili olacağını belirtti.

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